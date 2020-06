Biesen

Ein Traum in Gelb, Blau oder Violett zeigt sich derzeit auf den Feldern rund um Biesen und Wittstock. Dahinter verstecken sich Namen wie Bokharaklee, Kornblume oder Phacelia ( Bienenweide). Diese Pflanzen sehen nicht nur schön aus - Landwirte und Imker profitieren gleichermaßen.

„In erster Linie soll durch den Anbau von Blühkulturen die Nutzungszeit für die Bienen verlängert werden“, sagt Burkhard Schultz. Er ist Vorstandsvorsitzender der Landwirtschaftlichen Produktions- und Dienstleistungsgenossenschaft (LPDG) in Biesen. Phacelia steht derzeit auf 40 Hektar Fläche am Biesener Berg und in Heinrichsdorf in voller Blüte. Nach dieser Kultur soll sich dort der Inkarnatklee mit seinen fast knallroten Blüten durchsetzen. Dann finden die Bienen bis August einen reich gedeckten Tisch. Außerdem werten diese Zwischenfrüchte den Boden als Gründünger auf.

Bienen sollen auch im Sommer Nahrung finden

„Raps, Robinie, Linde und dann kommt eine Weile nichts“, sagt Imkerin Christine Mayer aus Jabel. Aus Sicht der Imker sind das Eckpfeiler der Bienennahrung. Genau an dieser Stelle erfüllen die Blühkulturen als Trachtpflanzen ihren Zweck. Wenn die Landwirte diese Pflanzen gestaffelt aussäen, profitieren die Bienen über einen längeren Zeitraum.

Hummeln freuen sich über Rotklee

„In diesem Jahr gibt es auch viel Mohn“, sagt Christine Mayer. Sie ist Mitglied im Imkerverein Wittstock. Auf dem Feld hinter ihrem Garten steht im dritten Jahr in Folge ein Klee-Gras-Gemisch. „Im ersten Jahr dominierte der Rotklee, jetzt setzt sich immer mehr das Gras durch“, sagt Burkhard Schultz. „Rotklee ist ideal für Hummeln; Bienen kommen dort nicht so gut an den Nektar heran“, sagt Christine Mayer.

Der Bokharaklee blüht auf einem Feld an der Roten Mühle bei Wittstock. Mit dem Anbau sollen die Nutzungszeiten für die Bienen verlängert werden. Quelle: Christamaria Ruch

Bienenweideflächen nah an den Dörfern

„In jedem Dorf, wo wir Flächen haben, soll Bienennahrung dabei sein“, sagt Burkhard Schultz. Bienen schwärmen bis zu einem Umkreis von vier Kilometer aus. Je weiter sie zur Nahrung fliegen müssen, umso mehr Energie verbrauchen sie. Darunter leidet dann die Nektarausbeute. Aus diesem Grund werden ortsnahe Bienenweiden begrüßt.

Violett so weit das Auge reicht: Phacelia blüht auf 40 Hektar bei Heinrichsdorf (hier im Bild) und auf dem Biesener Berg. Quelle: Christamaria Ruch

Burkhard Schultz stimmt sich bei der Anbauplanung regelmäßig mit Lutz Behrend aus Neu Biesen ab. Behrend ist ebenfalls im Imkerverein Wittstock aktiv. Der Bokharaklee, auch als Gelber Honigklee bekannt, ist eine ideale Nektarquelle und steht derzeit auf 2,5 Hektar im Bereich Rote Mühle in Wittstock in voller Blüte.

2020 wird mehr Ertrag erwartet –bei Landwirten und Imkern

Im Gegensatz zu den Trockenjahren 2018 und 2019 stehen die Kulturen laut Burkhard Schultz derzeit besser da: „Wir sind jetzt viel optimistischer.“ Die Trockenheit führte in den Vorjahren zu vielen Ernteausfällen. Gleichermaßen vertrockneten Blühstreifen. „In diesem Jahr ist der Honigertrag viel besser als im letzten“, bestätigt Christine Mayer. Zweimal hat sie bereits Honig geschleudert. „Löwenzahn, Obstblüte mit Apfel, Kirsche und Aprikose waren ertragreich“, sagt sie.

Imker werden regelmäßig vom Landwirt informiert

Christoph Mittelstädt ist Geschäftsführer der Bauernhofgesellschaft in Wittstock und Imker. „Wir nutzen in diesem Jahr das Brandenburger Programm für Ackerrand- und Blühstreifen und sind dort mit fünf Hektar dabei“, sagt er.

Rotklee lädt Insekten zur Nahrungssuche ein. Quelle: Christamaria Ruch

Diese ziehen sich entlang von Söllen, Gräben und Ackerrändern. Außerdem hat sich aktuell die Kornblume auf einer drei Hektar großen Fläche an der Auffahrt zur Autobahn 19 bei Wittstock durchgesetzt. „Die Aussaat erfolgte im vergangenen Jahr als Blühmischung“, so Mittelstädt. Und: „Wir stimmen uns immer auf dem kurzen Weg mit den Imkern der Region ab und weisen sie dann auf besondere Bienenweidestandorte für die Wanderimkerei hin.“

Unkomplizierte Zusammenarbeit

„Die Zusammenarbeit mit den Landwirten der Region ist unkompliziert“, sagt Hans-Werner Geselle, Vereinsvorsitzender im Imkerverein Wittstock. Für die Imker sind „die Blühstreifen und –flächen richtig und wichtig.“ Burkhard Schultz schlägt vor, die Fachgespräche zwischen dem Imkerverein Wittstock und den Landwirten wieder aufzugreifen. Günstig wäre eine Gesprächsrunde im November: „Dann können wir auch das Erntejahr Revue passieren lassen. Außerdem kann unsere Anbauplanung durch die Erfahrungen der Imker noch verbessert werden.“ Hans-Werner Geselle begrüßt diese Initiative. Dreh- und Angelpunkt bei diesen Fachgesprächen zwischen Landwirten und Imkern sind die Aussaattermine für die Blühpflanzen, um den Bienen so lange wie möglich den Tisch zu decken.

Von Christamaria Ruch