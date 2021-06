Wittstock

Jetzt sind alle dran: Am Mittwoch, 9. Juni, findet in der Wittstocker Stadthalle erstmals eine Erstimpfaktion ohne Priorisierung statt. Das heißt, jeder Einwohner der Stadt Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe, der sich impfen lassen möchte, kann das tun. Dennoch gibt es einiges zu beachten. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

So kommen Sie jetzt zu Ihrer Impfung: Geimpft wird nur, wer einen Termin hat. Abgestimmt werden kann er ausschließlich über die unten angegebene Hotline. Wichtig: Termine werden nur an Einwohner der Stadt Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe vergeben.

Wichtige Voraussetzung für Ersttermin

Und: Wer sich um eine Erstimpfung bemüht, muss sich sicher sein, dass er den Termin zur Zweitimpfung ebenfalls wahrnehmen kann. Denn dieser wird voraussichtlich am 14. Juli stattfinden und somit in die Ferienzeit fallen. Wer das nicht sicherstellen kann, bekommt auch keinen Termin für den 9. Juni. Er kann sich alternativ an seinen Hausarzt oder das Impfzentrum in Kyritz wenden.

Auch Jugendliche ab 16 sind angesprochen

Auch Jugendliche ab 16 Jahren können sich am Mittwoch den Piks holen, müssen bei der Impfung aber von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Darauf weist Stadt-Sprecher Jean Dibbert hin.

Wer einen Termin hat, bekommt die Unterlagen zur Impfung zugesandt, muss sie entsprechend ausfüllen und zur Impfung mitbringen – ebenso wie die Krankenkassen-Karte und den Impfausweis, falls letzterer vorhanden ist. Die jeweiligen Impftermine sollten genau eingehalten werden, damit der Ablauf reibungslos funktioniert. Als Empfehlung gilt: Zehn Minuten vorher erscheinen genügt.

800 Impfdosen stehen zur Verfügung

Für die freie Impfaktion am Mittwoch stehen 800 Dosen von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Deshalb können auch nur so viele Termine vergeben werden. Möglich ist das bis maximal Dienstag, 12 Uhr, da auch die Unterlagen noch verschickt werden müssen. „Die Betroffenen sollten also unbedingt in ihren Postkasten schauen“, betont Bürgermeister Jörg Gehrmann.

Hotline könnte früher schließen

Sollte es zu einem Run auf die Impftermine kommen, könnte es passieren, dass die Hotline schon vor Dienstag geschlossen wird, eben weil die Anzahl der Termine begrenzt ist.

Fünf Ärzte werden die Impfungen vornehmen. Unterstützt wird die Aktion am Mittwoch in bewährter Weise von der Wittstocker Feuerwehr, dem DRK, der Bundeswehr und Helfern aus der Stadtverwaltung.

Die Corona-Hotline ist zur Abstimmung von Impfterminen erreichbar unter 03394/42 99 00 – und das zu folgenden Zeiten: Freitag, 4. Juni: 12 bis 17 Uhr; Samstag, 5. Juni: 10 bis 17 Uhr, Sonntag, 6. Juni: 13 bis 16 Uhr; Montag, 7. Juni: 10 bis 16 Uhr, Dienstag, 8. Juni: 10 bis 12 Uhr.

Von Björn Wagener