Freyenstein

200 Seniorinnen und Senioren aus Ortsteilen Wittstocks und der Gemeinde Heiligengrabe haben am Freitagnachmittag in Freyenstein ihre Erstimpfung gegen das Corona-Virus erhalten. Dafür sind an diesem Tag Räume im alten Schulgebäude und in der gegenüber liegenden Turnhalle als Impfstationen hergerichtet worden.

Außerdem absolvierte der Impfbus des Landkreises, der zwischen Schulgebäude und Turnhalle platziert worden war, in Freyenstein seinen mittlerweile sechsten Einsatz. Der speziell umgerüstete Reserve-Bus der kreislichen Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) bot am Freitag in Freyenstein zwar die kleinsten Räume.

20 bis 25 Impfungen pro Stunde im Impfbus

Dennoch konnten dort 20 bis 25 Menschen pro Stunde geimpft werden. Der Biontec/Pfizer-

Blick in den Impfbus als er in Freyenstein Station macht. Hier Einsatzleiter David Kissner (l.) und Landrat Ralf Reinhardt. Quelle: Björn Wagener

Impfstoff wird an den drei Impforten zunächst im Sieben-, später im Fünf-Minuten-Takt verabreicht. Zuvor hatten die Kommunen entsprechend präzise Impftermine vergeben.

„Es gab nur zu Beginn einen kleinen Stau, weil sich alles erst einspielen musste. Außerdem hatten wir mehr Helfer vor Ort als nötig waren“, berichtet Wittstocks Stadt-Sprecher Jean Dibbert.

Rund 60 Helfer im Einsatz

Letztlich sorgten am Freitag insgesamt rund 60 Kräfte vom Deutschen Roten Kreuz, von der

Das Gelände vor der alten Schule in Freyenstein war für die Impfaktion für über 80-Jährige mit Flatterband abgesperrt. Quelle: Björn Wagener

Feuerwehr, der Stadt Wittstock, der Bundeswehr sowie Ärzte und Pflegekräfte dafür, dass die Aktion ansonsten reibungslos über die Bühne ging.

Anreisende wurden mit Hinweisschildern zum Ort des Geschehens geleitet. Der Parkplatz an der alten Schule war gut gefüllt. Für wen der Weg zum Impfen zu beschwerlich war, der wurde mit Fahrzeugen gebracht und wieder abgeholt. Ein Flatterband grenzte den Zugang zum äußeren Impfbereich ab. Dort wurden die Menschen in Empfang genommen und erste Daten abgeglichen.

Lotsen begleiten die Senioren

Auf dem Gelände übernahmen Lotsen die älteren Menschen und führten sie zum jeweiligen Impf-

Die Turnhalle in Freyenstein diente am 12. März als Impfort für über 80-Jährige. Quelle: Björn Wagener

Ort. Da die alte Schule dem Zugang am nächsten liegt, wurden dort vorrangig Senioren geimpft, die schlecht zu Fuß sind.

„Dann ziehen Sie mal die Jacke aus. Wollen Sie die Impfung auch in den rechten Arm bekommen?“, fragte Ärztin Linda Piskol. Nach dem Piks hielten sich die Menschen noch einige Zeit in eigens dafür hergerichteten Beobachtungsräumen auf. Dann wurden sie von den Lotsen zurückgeführt.

Alle Zugänge sind barrierefrei

Sämtliche Zugänge waren barrierefrei hergerichtet. Vor dem abgesperrten Bereich stützte auch Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein ankommende oder den Ort verlassende Senioren beim Gehen – FFP2-Masken waren an der Tagesordnung.

Impfstoffmenge ist eng bemessen

„Der vorhandene Impfstoff ist eng bemessen. Wir können niemanden dazwischen schieben“, sagte Kay Gerhardt, einer von zwei Einsatzleitern, und betonte: „Unsere Zielgruppe sind die über 80-Jährigen, die nur schlecht zum Impfzentrum nach Kyritz kommen könnten.“

Das Angebot sei als Ergänzung zum Impfzentrum gedacht, sagte Landrat Ralf Reinhardt, der am Freitag ebenfalls vor Ort war. Ob die Zweitimpfung Anfang April für die entsprechende Klientel ebenfalls wieder in Freyenstein stattfinden wird, sei zwar grundsätzlich geplant, entscheide sich endgültig aber erst nach Auswertung des ersten Termins.

In Kürze Impfungen in Kliniken und Praxen

Die KMG-Klinik in Wittstock werde in der Woche ab 22. März ebenfalls beim Impfen von über 80-Jährigen helfen, so Ralf Reinhardt. Bereits in dieser Woche starten zudem das Krankenhaus in Kyritz und die Salus Klinik in Lindow mit dem Impfen von über 80-Jährigen, sagte der Landrat. In Kürze werde auch in ersten Arztpraxen in Wittstock, Rheinsberg und Neuruppin geimpft.

Von Björn Wagener