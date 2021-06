Wittstock

Die erste uneingeschränkte Erstimpfaktion für Einwohner aus Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe am Mittwoch in der Wittstocker Stadthalle trifft auf nur geringes Interesse. 800 Dosen des Herstellers Biontec/Pfizer stehen bereit und hätten verabreicht werden können.

Tatsächlich haben sich aber erheblich weniger Impfwillige zu der zentralen Impfaktion angemeldet, die vom Landkreis OPR in Kooperation mit der Stadt Wittstock ermöglicht wird. Zwar endete die Anmeldefrist am Dienstagmittag, aber es kamen auch später immer noch Nachzügler hinzu.

Dabei ist die zeitliche Taktung ohnehin schon so knapp, dass die Unterlagen nicht mit der Post verschickt werden können. Stattdessen übernehmen die Zustellung Bauhofmitarbeiter.

Der Run auf Impftermine blieb aus

„Wir haben gedacht, dass uns die Leute die Bude einrennen, aber viele wissen noch gar nicht, dass sie jetzt dran sind oder dass bei der Aktion am Mittwoch genügend Impfstoff vorhanden ist“, sagt Linda Piskol, Impfkoordinatorin in Wittstock.

Sie nannte am Dienstagvormittag eine Anmeldezahl von 306, sodass am Mittwoch geschätzt womöglich bis zu 400 Impfungen stattfinden werden. Bestätigt ist diese Zahl indes nicht. Linda Piskol kündigt an, dass demnächst auch eine sogenannte Booster-Impfung, also eine Auffrischungsimpfung für Corona-Genesene, in der Stadthalle stattfinden werde.

Praxen: Diese Woche kein Impfstoff für Erstimpfungen

Wittstocker Arztpraxen erhalten aufgrund von Lieferengpässen in dieser Woche keine Dosen für Erstimpfungen, obwohl jeder Arzt drei Fläschchen erhalten sollte. Die Zweitimpfungen sind aber gesichert.

Deshalb wurden Impfwillige für die Erstimpfung an die zentrale Impfmöglichkeit in der Stadthalle verwiesen, wie Linda Piskol sagt. Da dort dennoch sehr viel Impfstoff übrig bleiben wird, sollen die Restbestände an örtliche Hausärzte verteilt werden, die Bedarf und Kapazitäten haben.

Möglich wird das, weil der Impfstoff von Biontec/Pfizer jetzt 30 Tage bei entsprechender Kühlung haltbar ist. „Wir müssen nichts wegwerfen. Es ist ganz gut, wenn man einen Puffer hat“, so die Ärztin und Koordinatorin.

Was der Grund für das schwache Interesse sein könnte

Woran es liegt, dass sich nur verhältnismäßig wenige Einwohner aus Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe zur Impfung am Mittwoch angemeldet haben, lässt sich nur mutmaßen. Linda Piskol glaubt, dass sich viele Impfwillige bereits um eine Impfung gekümmert haben und „schon durch“ sind.

Dass die Aktion zur Erstimpfung so kurz vor Beginn der Urlaubszeit noch ermöglicht wurde, begrüßt sie. Denn das begrenze das Risiko, dass das Virus von Reiserückkehrern wieder verstärkt nach Wittstock eingeschleppt wird.

Laut Stadtverwaltung seien bisher – exklusive des Termins am Mittwoch – rund 3300 Menschen bei den zentralen Terminen geimpft worden, etwa 2500 davon komplett. In den Praxen sei die Situation rund ums Impfen in den vergangenen Wochen ruhiger geworden, weil die Abläufe inzwischen bekannt und das medizinische Personal eingespielt ist, so Linda Piskol.

Von Björn Wagener