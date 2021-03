Wittstock

Am Samstag, 3. April, können Einwohnerinnen und Einwohner aus Wittstock, die zwischen 70 und 80 Jahren alt sind, kurzfristig einen Impftermin wahrnehmen. Dies hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt.

800 Dosen des Impfstoffes von Biontec stehen demnach für die Aktion zur Verfügung, heißt es. Besonders im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage stünde zur Planung der einzelnen Impftermine nur ein äußerst geringes Zeitfenster zur Verfügung.

Die Stadt Wittstock sei zurzeit dabei, den Termin zu organisieren. Alle Bürger im Alter zwischen 70 und 80 Jahren aus Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe seien bereits mit der Aufforderung angeschrieben worden, schnellstmöglich den beigefügten Rückmeldebogen vollständig ausgefüllt zurückzusenden.

Dies können entweder per Brief, persönlich vor Ort, per E-Mail oder auch Fax geschehen. Die Anmeldebögen können in die Briefkästen der Stadtverwaltung am Rathaus oder am Bahnhof eingeworfen werden. Eine persönliche Abgabe kann in der Touristinformation erfolgen. In den Ortsteilen sind auch die Ortsvorsteher behilflich, die Rückantwort termingerecht zu überbringen.

Wenn nicht auf das Schreiben geantwortet wird, gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der Betreffende bereits geimpft wurde oder keine Impfung wünscht. Nach Eingang der Rückmeldeformulare erfolgt eine telefonische Terminvergabe durch die Mitarbeiter der Verwaltung. Der Impftermin in der Stadthalle ist für den Zeitraum von 9 bis 18 Uhr geplant.

Weitere Informationen sind entweder vor Ort in der Touristinformation, Am Bahnhof 2 in 16909 Wittstock, unter Telefon 03394/42 99 00 (Fax: 03394/42 95 59) oder per E-Mail an corona@stadt-wittstock.de erhältlich.

Von MazOnline