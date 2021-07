In Freyenstein entsteht ein Puppenmuseum

Freyenstein

Vorsichtig und mit viel Fingerspitzengefühl geht Brigitte Köhler ans Werk. Mit einer Hand hält sie die historische Puppe, mit der anderen führt sie das Bügelleisen über den betagten Stoff des Kleidchens. „Da muss man schon aufpassen. Das geht nicht so eins, zwei hopp“, sagt sie. Manchmal bestehen die Kleider auch aus mehreren Lagen. Dann muss sie erst recht gefühlvoll vorgehen.

Die Verwandlung geschieht gerade

Der ehemalige Raum der Bibliothek ganz oben im Neuen Schloss in Freyenstein ist gerade dabei, eine Verwandlung durchzumachen. Dort richtet Josefine Edle von Krepl aus Kuhbier, die Gründerin des Modemuseums in Meyenburg, gerade ein historisches Puppenmuseum ein. Die Ausstellungsstücke stammen größtenteils aus ihrem eigenen Besitz. 85 Puppen sind für die Exposition vorgesehen. Sie sind mitunter mehr als 100 Jahre alt. Einige davon stehen oder liegen bereit – sorgfältig mit Plastikhüllen abgedeckt.

Es sind jene Exemplare, welche die erste Hürde auf dem Weg ins Museum schon genommen haben. Die Kleider sind gewaschen, gebügelt, und ins Verzeichnis eingetragen. Über jedes Stück wird Buch geführt. Dort finden sich Informationen zu Marke, Material, Haaren, Größe, Kleidung, Schäden und Wert.

Die Teddys rücken nach

Neben ihren eigenen Puppen sollen auch etliche Exponate einer Berliner Sammlerin hinzukommen – Puppen, Puppenstuben, Kinderwagen und weitere Accessoires. Außerdem folgen auch noch rund 100 Teddys aus der Sammlung Josefine Edle von Krepls. „Die Teddys sind zurzeit noch im Vineta-Museum in Barth in Mecklenburg ausgestellt“, sagt sie.

Danach ziehen sie um nach Freyenstein. Im neuen Schloss werden sie speziell in dem kleinen Turmzimmer präsentiert, das sich an den ehemaligen Bibliotheksraum anschließt. Letzterer ist zwar noch weitgehend leer, aber eine Reihe von Vitrinen wurden schon platziert. „Ich habe ja unendlich viel Zubehör in Barth. Das kommt dann alles hierher. Es wird zwischen den Vitrinen aufgestellt“, sagt die Sammlerin.

Erweiterung nicht ausgeschlossen

Die Räume zu füllen, sei kein Problem. Josefine Edle von Krepl würde ihr Museum vielmehr sogar gern auf die angrenzenden Räume der ehemaligen Bibliothek erweitern. Sie sind roh und ungeschliffen, müssten eigentlich saniert werden. Aber fürs Puppenmuseum böten sie in ihrem jetzigen Zustand einen ganz speziellen, morbiden Charme.

Der ist bereits spürbar, auch wenn einer der Nebenräume aktuell nur als Arbeitszimmer dient um die Ausstellungsstücke vorzubereiten, zu katalogisieren, herzurichten und zwischenzulagern. Das historische Gemäuer des neuen Schlosses und die historischen Puppen – für Josefine Edle von Krepl würde das gut zusammenpassen. „Die Oberflächen der Decken und Wände müssten lediglich so behandelt werden, dass kein Staub mehr herabrieselt.“

Eröffnung möglichst bis Jahresende

Den gesamten Aufbau des Museums bezeichnet die Sammlerin als einen „langen Prozess“, zumal Brigitte Köhler ihre einzige Helferin ist. Die Stadt Wittstock hat sie ihr zur Seite gestellt. „Ich könnte hier zehn Leute beschäftigen“, sagt Josefine Edle von Krepl. Wann das Museum eröffnen könnte? Da will sie sich noch nicht festlegen. „Ich möchte es möglichst bis zum Jahresende schaffen.“

Dennoch würde sie gern einige Puppen von Besitzern aus der Region in die Ausstellung integrieren und ermutigt dazu, ihr historische Exemplare zu bringen. Auch werde für die Dekoration ein kleines Sofa benötigt. „Es sollte aus der Zeit zwischen 1900 und 1940 stammen.“

Wie bei Alice im Wunderland

Josefine Edle von Krepl möchte das Puppenmuseum zu einem einzigartigen Erlebnis, vor allem auch für Kinder machen. „Es gibt zwar schon wunderschöne Puppenmuseen – ich habe mir jüngst Beispiele in Hamburg und Nürnberg angesehen; sie sind toll gemacht – aber meist nur für Erwachsene. Das macht nicht so einen Spaß.

Ich könnte mir vorstellen, dass es noch besser wäre, wenn die Stücke irgendwie witzig ausgestellt werden würden; wo man seine Phantasie spielen lassen kann. Mein Oberbegriff dafür ist ’Alice im Wunderland’.“

„Wie ich das alles umsetzen werde, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass ich es hinbekomme“, sagt Josefine Edle von Krepl.

Brigitte Köhler – von Hause aus Kindergärtnerin – hat größte Hochachtung vor dem, was die Sammlerin in Freyenstein auf die Beine stellt. „Ich bin dankbar, dass ich das erleben darf“, sagt sie.

Von Björn Wagener