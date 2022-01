Wittstock

In Wittstock entsteht eine neue Unterkunft für Flüchtlinge. Dabei geht es um Wohnraum in Modulbauweise. Geschaffen wird er auf dem kreiseigenen Grundstück des Jobcenters in der Rheinsberger Straße 18 in Wittstock.

Heute befindet sich auf der Fläche ein Parkplatz, der an den Rackstädter Weg grenzt. Die vorbereitenden Arbeiten dafür sollen noch Anfang Januar beginnen. Das bestätigt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.

In diesen Wohneinheiten sollen bis zu 80 Menschen Platz finden. Sie werden sozial betreut, ein Wachschutz wird rund um die Uhr vor Ort sein.

Weitere Wohn-Module für Neuruppin

Doch nicht nur in Wittstock wird auf diese Weise zusätzlich Platz für geflüchtete Menschen geschaffen. Auch auf dem Gelände neben den bereits vorhandenen Modulbauten an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin werden Büromodule aufgestellt, „um kurzfristig weitere Raumkapazitäten zur Unterbringung zu schaffen“, wie es heißt.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Kreistag darüber informiert, dass sich noch 2021 das Aufnahmesoll an zugewiesenen Flüchtlingen deutlich erhöhen werde. „Seit Ende Oktober 2021 mussten rund 180 Menschen aufgenommen werden.

Vorhandene Flüchtlingsunterkünfte in OPR über Belastungsgrenze belegt

Die Konsequenz ist, „dass die Flüchtlingsunterkünfte in Ostprignitz-Ruppin über der Belastungsgrenze hinaus belegt sind“, teilt der Landkreis mit. Das sei gerade zu Zeiten einer Pandemie „durchaus problematisch“.

Auch für das Jahr 2022 werde prognostiziert, dass der Landkreis Ostprignitz-Ruppin voraussichtlich mehr geflüchtete Menschen zugewiesen bekommen wird, die untergebracht und betreut werden müssen, als bisher.

„Wir versuchen zuerst, geflüchtete Menschen in Wohnungen unterzubringen. Diese Möglichkeit ist aber erschöpft. Der Wohnungsmarkt im Landkreis ist leer gefegt“, sagt Sprecherin Britta Avantario dazu. Deshalb bleibe angesichts der hohen Anzahl aufzunehmender Menschen nichts anderes übrig als alternative Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.

Schullandheim Schweinrich noch ohne Flüchtlinge

Im Schullandheim in Schweinrich, das in der Vergangenheit bereits als zeitweise Flüchtlingsunterkunft diente, hielten sich aktuell keine Neuankömmlinge auf. „Das kann sich demnächst aber ändern“, so Britta Avantario.

Was die Wohnmodule und deren Betrieb kosten, darüber gibt die Kreisverwaltung keine Auskunft. Auch wie lange die Menschen dort maximal untergebracht werden sollen beziehungsweise wie es dann für sie weitergeht, wird nicht kommuniziert oder ist noch nicht bekannt.

Stadt Wittstock in Entscheidungsfindung nicht involviert

Die Stadt Wittstock sei in die Entscheidungsfindung für einen geeigneten Ort in Sachen Flüchtlingsunterkunft nicht eingebunden gewesen, wie Stadt-Sprecher Jean Dibbert sagt. „Wir haben nur im Zuge des Bauantrages davon erfahren.“

„Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist der Landkreis zuständig – die Kommunen für die Integration der Menschen“, so Britta Aveantario.

Fragen zum Thema Flüchtlinge und Unterkünfte im Landkreis können an folgende E-Mail gerichtet werden: asyl@opr.de.

