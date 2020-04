Schulen in Wittstock öffnen am 27. April auf Sparflamme

Wittstock

Am Montag, 27. April, öffnen die weiterführenden Schulen in Wittstock nach sechs Wochen Pause ihre Türen. Seit dem 18. März war der Unterricht wegen der Corona-Krise für alle Schulen in Brandenburg ausgesetzt. In einem ersten Schritt beginnen die Schüler der 10. Klassen mit dem Unterricht.

Das Städtische Gymnasium, die Polthier-Oberschule, die Erich-Kästner-Schule in der Rheinsberger Straße und die Mosaikschule in Wittstock bereiten sich auf diesen Neustart vor. Von einem normalen Schulbetrieb kann beim Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln allerdings nicht die Rede sein.

Klassen werden am Gymnasium geteilt: Gruppen lernen zu Hause und in der Schule

Für die 50 Schüler in den zwei 10. Klassen des Städtischen Gymnasiums bedeutet der Schulstart nur ein begrenztes Wiedersehen der Mitschüler. „Wir teilen beide Klassen und unterrichten jeweils die Hälfte der Schüler im Wochenwechsel“, sagt Schulleiter Uwe Ronneburg.

In der Woche A besucht die eine Hälfte der jeweiligen Klasse die Schule, während die andere Gruppe zu Hause Aufgaben absolviert. In der Woche B tauschen die Gruppen. In diesem Rhythmus geht der Schulbetrieb auf unbestimmte Zeit weiter.

Abschlussprüfungen beginnen an den Schulen am 13. Mai

Bereits am 21. April standen die ersten Abschlussprüfungen für die 10. Klassen auf dem Programm, doch das Gymnasium war zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen. Die Schulleitung hat den Prüfungsbeginn auf den 13. Mai verlegt. Dem schließen sich die Polthier-Oberschule und die Erich-Kästner-Schule an. „Ich bin überzeugt, dass der Schulbeginn mit den 10. Klassen vernünftig funktionieren wird“, sagt Uwe Ronneburg.

Uwe Ronneburg ist Schulleiter am Städtischen Gymnasium in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Und: „Wir werden einen Großteil der Fächer unterrichten, der gesamte Unterricht ist aber nicht möglich.“ Denn einige Lehrkräfte gehören zur Corona-Risikogruppe – ob sie unterrichten, wird derzeit abgestimmt. Außerdem kann beispielsweise der Sportunterricht wegen der erforderlichen Abstandsregeln nicht erteilt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist in den Schulräumen gewährleistet.

Abiturprüfungen auf Abstand

Seit Montag, 20. April, laufen die Abiturprüfungen am Wittstocker Gymnasium. Auch dort gelten die Abstands- und Hygieneregeln. „Das funktioniert alles“, so Uwe Ronneburg. Am Schuleingang und vor den Klassenräumen befinden sich Desinfektionsmittel. „Die Reinigungskräfte sind vor Ort und desinfizieren regelmäßig Türklinken und andere Bereiche“, sagt der Leiter.

Polthier-Oberschule unterrichtet alle 10. Klassen vor Ort

An der Polthier-Oberschule läuft die Vorbereitung ebenfalls auf Hochtouren, wie Schulleiterin Eva-Maria Vanino mitteilt. Für alle 83 Schüler der vier 10. Klassen beginnt am Montag wieder der Schulbesuch. „Es wird keine wochen- oder tageweise Aufteilung geben, da in den Räumen die Abstandsregel eingehalten werden kann“, sagt Stadtsprecher Jean Dibbert.

Den Schülern wird empfohlen, während der Pausen Masken zu tragen. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Maßnahme im Hygieneplan. Der Schulhof weist markierte Bereiche aus, um die Gruppen besser trennen zu können.

Eva-Maria Vanino ist Schulleiterin an der Polthier-Oberschule. Quelle: Christamaria Ruch

Mosaikschule setzt bisherige Betreuung fort

Die Erich-Kästner-Schule und die Mosaikschule befinden sich in Trägerschaft des Landkreises. Die Mosaikschule hat in den vergangenen Wochen eine Betreuung der Schüler angeboten, teilt Alexander von Uleniecki, Pressesprecher beim Landkreis, mit. „Diese bisherige Betreuung wird ab 27. April fortgesetzt“, sagt Schulleiterin Asami Schulz. Aktuell nutzen acht Schüler dieses Angebot. Kommende Woche wird schulintern entschieden, wie der weitere Betrieb geregelt wird.

Kleine Abschlussklasse an der Erich-Kästner-Schule

Neun Schüler besuchen die 10. Klasse in der Erich-Kästner-Schule. Dort wird der Unterricht in einen entsprechend großen Raum verlegt, um die Abstandsregeln einzuhalten, sagt die Schulleiterin Ingrid Hille. Der Schulträger stellt Desinfektionsmittel und -spender bereit. Die Reinigungsunternehmen desinfizieren bei ihrer Arbeit besonders anfällige Bereiche wie Türgriffe, Handläufe oder Lichtschalter.

Am 4. Mai werden die Schulen voller

Eine Woche später, am 4. Mai, beginnt dann auch für die 6. Klassen der Grundschulen sowie die Klassen 9 und 11 der weiterführenden Schulen der Unterricht.

Von Christamaria Ruch