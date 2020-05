Wittstock zeigt Flagge zum Tag der Nachbarn

Wittstock

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Krise vor allem Zusammenhalt unter Nachbarn –aber mit Abstand – gefragt. Darum wurde der „Tag der Nachbarn“ am Donnerstag auch nicht mit einem großen Fest gefeiert, sondern mit einem Infostand auf dem Wittstocker Marktplatz. Die Initiatoren sind diesmal breit aufgestellt. Neben der Volkssolidarität, der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) und dem Bündnis „ Wittstock bekennt Farbe“, ist auch der Verein Esta-Ruppin dabei.

„Tag der Nachbarn ist eigentlich jeder Tag“, sagte Lissy Boost von der Volkssolidarität und verwies auf zahlreiche Beispiele auch in der Region, wo Nachbarn ihre Nachbarn im Alltag unterstützen.

Anzeige

Zur Galerie Auf dem Marktplatz wird es nun jeden Donnerstag einen Infostand geben. Den Auftakt machten am 28. Mai die Initiatoren des Aktionstags.

Dass jeder Tag Tag der Nachbarn ist, stand auch auf der Fahne, die Wittstocks Bürgermeister, Jörg Gehrmann, eigens zum Aktionstag vor dem Rathaus gehisst hat. „Gerade in der Corona-Zeit ist nachbarschaftliche Organisation ein hohes Gut, womit man Vertrauen schaffen kann“, sagte der Bürgermeister. Es sei schön, dass Nachbarn für Nachbarn Verantwortung übernehmen.

Weitere MAZ+ Artikel

Wehen soll die Fahne wenigstens noch bis zum 25. Juni, dann endet die Aktion voraussichtlich. „Wir sind aber offen für weitere Akteure und Vereine, die sich präsentieren wollen“, sagte Anett Kromrei-Suwareh von Esta-Ruppin. Der Infostand werde jeden Donnerstag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr mit wechselnder Besetzung betrieben.

Awo, Volkssolidarität, Esta-Ruppin und das Bündnis "Wittstock bekennt Farbe" präsentierten sich auf dem Markt. Quelle: Christian Bark

So präsentieren sich am 4. Juni die Volkssolidarität mit Dossegarten und Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land. Am 11. Juni ist die AWO vor Ort und am 18. Esta-Ruppin mit dem Bündnis und der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald. „Gute Nachbarschaft spielt auch bei der Integration von Migranten eine wichtige Rolle“, sagte Anett Kromrei-Suwareh. So habe es kürzlich in Wittstock einen rassistischen Überfall auf einen Migranten gegeben. Durch breite Anteilnahme von Freunden und Nachbarn habe das Opfer viel Solidarität erfahren.

Sylvia Mittelstaedt hilft seit zehn Jahren ihrer kranken Nachbarin. Quelle: Christian Bark

Wie sie Nachbarschaft leben oder mit der Corona-Krise umgehen, konnten Besucher am Donnerstag auf Wimpeln verewigen. Daraus soll eine ganze Kette entstehen. Wer diese zu verlängern hilft, nimmt automatisch an einer kostenlosen Tombola teil. So hat Sylvia Mittelstaedt auf einen Wimpel „Ich helfe meiner Nachbarin“ geschrieben. „Sie hatte einen Schlaganfall. Seit zehn Jahren helfe ich beim Wäscheaufhängen und Einräumen“, berichtete die Wittstockerin.

Neben Infomaterial über Nachbarschafts- und Hilfsnetzwerke und Gesprächen erhielten Besucher gegen einen kleinen Obolus noch Mundschutzmasken und kostenlos eine Blumensamentütchen. „Das werde ich gleich in unserem Garten streuen“, sagte Besucherin Irmtraut Häntschke.

Von Christian Bark