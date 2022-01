Jabel/Wittstock

Sie führt das Hotel „Stadt Wittstock“ und steht dem Tourismusverein Wittstocker Land vor. Daher ist Antje Biewald-Blumenthal vielen Wittstockern ein Begriff. Was aber nicht jeder weiß: Vor etwa einem dreiviertel Jahr hat sie ein neues Hobby für sich entdeckt, das sie seither nicht mehr missen möchte – das Nähen.

„Das macht mir wirklich Spaß. Es entspannt mich“, sagt sie. Das glaubt man gern. Denn obwohl sie die Nähmaschine noch gar nicht allzu lange bedient, hat sie schon erstaunlich viele Stücke selbst hergestellt – für die eigene Familie ebenso wie für Freunde und Bekannte.

Abends in Wittstock genäht, morgens angezogen

„Vieles verschenke ich.“ Sie kann es sich leisten. Denn sie ist äußerst produktiv: Mützen, Kleidchen, Pullover. Abends genäht, am nächsten Morgen schon angezogen. Das ist für Antje Biewald-Blumenthal keine große Sache. „Ich sitze fast jede Nacht und nähe irgendwas. Weil es mir Spaß macht und ich richtig Bock darauf habe. Am Tage fehlt mir die Zeit dafür.“

Darauf gekommen ist sie bei einem Besuch ihrer Schwägerin. Eine Sommerhose war dann das erste selbst genähte Stück. „Ich war sofort Feuer und Flamme. Schon in der Woche darauf standen bei mir zwei Nähmaschinen. Dann hab’ ich sofort losgelegt. Wenn ich abends abschalten will, ist das etwas, worauf ich mich fokussieren kann. Da vergesse ich rundherum alles, auch die Uhrzeit.“

Schnittmuster aus dem Internet

Die Schnittmuster holt sich Antje Biewald-Blumenthal meist aus dem Internet. Inzwischen hat sie schon so viel Übung, dass sie nur noch bei ganz kniffligen Sachen darauf schaut. Gerade bei Kindersachen, die schnell mal verschleißen, habe ihr Hobby Vorteile – weil ein neues Stück schnell gemacht und dazu noch ein Unikat ist. Es gibt ein Mützchen mit kleinen bunten Totenköpfen darauf, die erst beim genauen Hinschauen als solche zu erkennen sind.

Bei vielen Leuten kommt sie mit ihren selbst genähten Sachen sehr gut an. „Ich will auch so etwas haben“, hört sie dann oft. „Der Drang nach Individualität bei der Kleidung steigt“, sagt sie. Die Vorliebe fürs Nähen liegt bei Antje Biewald-Blumenthal in der Familie. Da gab es mehrere Schneider und sogar Schneidermeister, erzählt sie.

Antje Biewald-Blumenthal leitet das Hotel „Stadt Wittstock" in Wittstock. In ihrer Freizeit näht sie sehr gern. Quelle: Björn Wagener

Eigener Garten in Jabel ist weiteres Hobby

Aber das ist nicht ihr einziges Hobby. Im heimischen Garten in Jabel wachsen Obst, Gemüse und Kräuter heran – unter anderem Grünkohl, Kartoffeln, Möhren oder Pastinaken.

Sie bäckt auch gern Brot selbst, oder es werden mal Hühner geschlachtet. Daneben gehört sie dem Wittstocker Carnevalclub an und singt bei den „Dossehummeln“ mit. „Langeweile kommt bei mir nicht auf.“

Dass ihre Hobbys – vor allem das Nähen – jetzt noch mehr in den Vordergrund rücken, hat auch mit der Corona-Krise zu tun. Dadurch habe sich das Arbeitspensum im Hotel verringert. Antje Biewald-Blumenthal führt es seit 2008. Die gebürtige Kyritzerin wuchs in Wittstock auf und ist ebenso ausgebildete Hotelfach- wie auch Hotelkauffrau.

Chefin von 14 Mitarbeitern in Wittstock

Heute ist sie Chefin von 14 Mitarbeitern. „Angefangen haben wir mit dreien.“ Das Hotel hat 86 Betten. Es gebe viele Stammkunden – Monteure und Geschäftsleute. „Wir sind da und werden gefunden. Außerdem liegen wir an Radwegen und sind zertifiziert als ,Bett & Bike’.“ Gerade wurde das Hotel mit neuem Teppichbelag und teils neuer Beleuchtung ausgestattet.

Darüber hinaus engagiert sich Antje Biewald Blumenthal im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Sie ist dort Präsidiumsmitglied und speziell in der Fachgruppe Beherbergungen aktiv.

Über die Dehoga sei ein direkter Austausch mit anderen Gastronomen möglich. „Man knüpft Kontakte und bleibt immer auf dem neuesten Stand. Es gibt von dort auch Unterstützung in der Corona-Zeit.“

Von Björn Wagener