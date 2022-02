Jabel

Aus ihrer Liebe zum Beruf macht Kerstin Welak kein Geheimnis. Auf ihrem schwarzen Kapuzenpullover leuchten der Satz „Ich liebe meine Mädels“ und drei Kühe in weißer Farbe. Kerstin Welaks Tierliebe gilt gleich mehr als 400 Milchkühen der Rasse Holsteinfriesian.

Die 51-Jährige leitet seit Oktober vergangenen Jahres die Milchproduktion in der Landwirtschaftlichen Produktions- und Dienstleistungsgenossenschaft (LPDG) in Biesen. Dreh- und Angelpunkt ihrer täglichen Arbeit ist die Milchviehanlage am Standort in Jabel.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kerstin Welak ist Melkermeisterin und seit Herbst 2021 Leiterin der Milchviehanlage der LPDG Biesen

Kerstin Welak bringt ihre Berufswahl mit einem Lächeln im Gesicht auf den Punkt: „Das war und ist meine Liebe zu den Tieren.“ Seit mehr als 35 Jahren ist sie mit den Rindern auf Augenhöhe. Bis heute hat sie diesen Weg nicht bereut; sie kommt nach wie vor auch körperlich gut mit ihrem Beruf zurecht.

Alles begann im Havelland, denn Kerstin Welak stammt aus Rhinow. Nach dem Abschluss der 10. Klasse wurde sie Facharbeiterin für Tierproduktion mit der Spezialisierung für Rinderproduktion. Melken, Koppelbau, die Versorgung vom Kalb bis zur melkenden Kuh – all das hat Kerstin Welak von der Pike auf erlernt.

Kerstin Welak ist seit mehr als 35 Jahren in der Milchproduktion tätig. Davon profitieren seit Herbst 2021 auch die Milchkühe in der LPDG in Biesen. Quelle: Christamaria Ruch

Kerstin Welak hat 35 Jahre Berufserfahrung im Bereich Rinder und Milchkühe

Als Melkerin im Havelland hat sie im Laufe der Jahrzehnte mit unzähligen Litern Milch zu tun gehabt. Allein 18 Jahre war sie in der Agrargenossenschaft in Gülpe tätig. „Beim Melken habe ich mich immer wohlgefühlt, viel gesungen und mit den Milchkühen erzählt – die Tiere kennen meine Lebensgeschichte“, sagt sie.

Von 2015 bis 2018 sattelte sie noch die Meisterschule drauf und wurde dann in Gülpe Leiterin der Tierproduktion. „Leider hat dieser Betrieb mit mehr als 300 Milchkühen seine Milchproduktion Anfang 2021 eingestellt. Da war ich mit Herzblut dabei “, sagt Kerstin Welak.

Umzug vom Havelland in die Prignitz: Kerstin Welak startet bei der LPDG in Biesen neu durch und leitet Milchviehanlage in Jabel

Umso mehr profitiert nun die LPDG in Biesen von ihrem Fachwissen und ihrer Liebe zum Beruf. Der Liebe wegen zog Kerstin Welak schon 2018 in die Prignitz – ihre Wege als Berufspendlerin haben sich mit der neuen Aufgabe in Jabel deutlich verkürzt. Kerstin Welak punktet auch mit einer positiven Grundstimmung. Wer ihr Büro in Jabel betritt, erlebt gute Laune – viele kleine Kühe aus Keramik buhlen dort um einen Blick.

Kerstin Welak untersucht Milch von ausgewählten Tieren auf einzelne Inhaltsstoffe. Quelle: Christamaria Ruch

Von den 411 Tieren einschließlich Kälber am Standort Jabel werden aktuell 276 Milchkühe gemolken. Die Milchkühe geben täglich durchschnittlich 29 Liter Milch. Das Alter bei der ersten Kalbung lag dort 2021 im Schnitt bei 25,4 Monaten. Dann beginnen die Tiere mit der Milchleistung.

Fachpersonal ist handverlesen – Kerstin Welak füllt eine Lücke in der Milchviehanlage Jabel

„Deutsche Milchkühe sind wie Hochleistungssportler“, sagt Kerstin Welak. Umso mehr hat sie dabei die Tiergesundheit im Blick: „Mir ist eine gesunde Milchkuh mit täglich 28 bis 30 Liter Milchleistung lieber als eine mit 40 Liter, die aber nur eine kurze Nutzungsdauer bringt.“

„Es war ein glückliche Fügung, dass Kerstin Welak im vergangenen Herbst bei uns angefangen hat“, sagt Burkhard Schultz, Vorstandsvorsitzender der LPDG in Biesen. Kerstin Welak folgte nahtlos auf Daniela Lehmann, die sich auf eigenen Wunsch beruflich umorientiert hat. Auch Steffen Buro, Aufsichtsratvorsitzender der LPDG in Biesen, ist froh über den Neuzugang. „Fachpersonal ist mittlerweile handverlesen“, sagt er.

Vom Havelland in die Prignitz: Kerstin Welak hat bei der LPDG in Biesen beruflich neu gestartet. Quelle: Christamaria Ruch

Als Leiterin der Milchviehanlage ist Kerstin Welak für die gesamte Dokumentation beim Jung- und Milchvieh zuständig, überwacht die Behandlungen der Tiere, hat die Besamungen im Blick oder nimmt Milchuntersuchungen vor. Sieben Mitarbeiter um Leiterin Kerstin Welak sind in der Milchproduktion beschäftigt.

Tagschicht und Wochenenddienste gehören zu Kerstin Welaks Alltag in der Milchviehanlage Jabel

Die Melker der LPDG in Biesen arbeiten jeweils wochenweise in Früh- oder Spätschicht. Sie starten nachts um 3.30 Uhr oder nachmittags um 15 Uhr. Kerstin Welak arbeitet regelmäßig in Tagschicht; hinzu kommt ein Dienst an jedem zweiten Wochenende.

„Als Melker ist es gut, nah an der Anlage zu wohnen“, sagt Kerstin Welak aus jahrzehntelanger Erfahrung. Und: „Viele Menschen, die heute aufs Land ziehen, können sich unter Landwirtschaft gar nichts mehr vorstellen.“ Bei einigen Ernährungstrends schüttelt sie den Kopf. „Hafer- und Sojamilch sind wie Wasser und haben mit Milch nichts zu tun“, sagt Kerstin Welak.

Kerstin Welak bringt neuen Schwung in die Milchviehanlage in Jabel

Die Melkermeisterin nahm schon einige Veränderungen in ihrem neuen beruflichen Umfeld vor. Mit einer neuen Software am Computer kann sie die Tierbestände besser verwalten. „Dadurch gibt es auch mehr Analysemöglichkeiten“, sagt Kerstin Welak. Landwirtschaft wird für die 51-Jährige nie langweilig: „Es warten immer neue Herausforderungen, vor allem geht es darum, dass Mensch und Tier durchhalten.“

In ihrer Freizeit versorgt Kerstin Welak Hühner, Enten und Schafe auf ihrem Grundstück in der Prignitz. Auch der Gemüseanbau im heimischen Garten gehört dazu. Als Kontrastprogramm vertieft sie sich in Handarbeiten – vor allem beim Sticken von filigranen Motiven sieht Kerstin Welak einen Ausgleich zu ihrer Arbeit.

Von Christamaria Ruch