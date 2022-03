Jabel

Auf den ersten Blick erscheint das Buch „Die Oase der Feen“ wie eine klassische Liebesgeschichte. Doch wer sich in die Erzählung von Rainer Kempe vertieft, entdeckt auch einen politischen Roman.

Der Autor aus Berlin gastierte am Dienstagabend in Jabel. Zu seinem Buchtitel passte auch der Veranstaltungsort - das Ausflugslokal „Grüne Oase“ von Petra Puls. Dort stellte er sein erstes Buch im Rahmen des Internationalen Frauentages vor.

Neue Veranstaltungssaison in der „Grünen Oase“ in Jabel mit Lesung zum Frauentag eröffnet

Damit eröffnete er die Jubiläumssaison in der „Grünen Oase.“ Im Juni wird das Lokal dann seit 15 Jahren bestehen. Kochkurse, Konzerte oder Rundgänge durch den Garten stehen jetzt wieder auf dem Programm. Vor vier Jahren begann Rainer Kempe die politischen Probleme weltweit in einer Geschichte zu verarbeiten.

„Dass am Ende ein Buch entsteht, war zunächst nicht geplant. Ich hatte zunächst nur Skizzen vor Augen “, sagt der 73-Jährige. Bis heute ist er freiberuflicher Ingenieur und interessiert sich für Geschichte.

Als Stilmittel nahm er sich die Götterwelt der Griechen und Slawen zum Vorbild. Im Mittelpunkt seines Buches stehen der Journalist Paul und die Fee Mandy. „Feen sind das Bindeglied zwischen den Menschen und Göttern“, so Rainer Kempe. Doch diese fabelhaften Wesen dürfen nicht der Liebe verfallen – damit beginnt die Prüfung zwischen den beiden Hauptakteuren.

Zuhörer der Lesung in der „Grünen Oase“ in Jabel erleben das politische Kräftemessen in Europa und Asien

Es geht um das Gegenspiel der Kräfte in Europa und Asien; mittendrin bewegen sich Paul und Mandy. Bei seiner Lesung liegen die Liebe und Emotionen spürbar in der Luft. Es knistert, wenn Rainer Kempe mit Leidenschaft die erste Begegnung zwischen Paul und Mandy in Berlin-Mitte schildert.

Zum Schreiben zieht sich Rainer Kempe vorwiegend abends zurück. „Bei Spaziergängen im Dunkeln finde ich Inspirationen für Textpassagen“, sagte er. Fabelhaft erlebte der Hobbyautor auch die Zeit bis zur Veröffentlichung. „Der Verlag hatte sich schon nach einer Woche gemeldet und Interesse am Manuskript gezeigt“, sagt Rainer Kempe.

Das Buch „Die Oase der Feen“ in der „Grünen Oase“ in Jabel vorgestellt

Innerhalb von fünf Monaten wurde „Die Oase der Feen“ fertiggestellt und Ende 2020 schließlich veröffentlicht. Das Buch ist für zwei Preise nominiert. Rainer Kempe hatte auch schon Termine für Lesungen auf der Leipziger Buchmesse – doch zweimal musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen. Erste öffentliche Auftritte erlebte er zunächst in Berlin, nun verzauberte er das Publikum in Jabel.

