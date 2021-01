Jabel

In den Gemeinden Wittstock und Heiligengrabe sollen ältere Menschen mit neuen Medien, Smartphone und Co. vertraut gemacht und im Umgang damit fortgebildet werden. Das Modellprojekt „Clever Altern“ soll sowohl Lern- als auch Lehrwillige aus der Region zusammenführen.

„Unsere Zielgruppe sind die Menschen, die jetzt im Ruhestand sind oder in den Ruhestand gehen – vor allem die Babyboomer“, erklärte Lissy Boost von der Volkssolidarität. Gemeinsam mit Christiane Schulz von Esta Ruppin koordiniert sie das Projekt, das zunächst in Wittstock und Heiligengrabe anlaufen soll.

Projektbesprechung im Dorfgemeinschaftshaus. Quelle: Christian Bark

Das Modellprojekt ist von den beiden Kommunen sowie dem diakonischen Verein Esta Ruppin und der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin initiiert worden. Finanziell gefördert wird es durch das Bundesfamilienministerium, unterstützt auch durch die Sparkasse und den Kreisseniorenbeirat OPR, den Kirchenkreis Wittstock-Ruppin und die Wittstocker Wohnungsverwaltung GWV.

Gerade in Zeiten des Lockdowns sind digitale Kommunikationskanäle wichtig, wie Lissy Boost erklärt. So könne auch die ältere Generation soziale Kontakte aufrecht erhalten, wenn der Kaffeenachmittag oder die Vereinssitzung ausfallen muss.

Das Team von Clever altern

Seit Oktober sind die Organisatoren dabei, in Wittstocks und Heiligengrabes Ortsteilen entsprechende Schulungsorte zu suchen. „Wichtig ist dabei, dass wir über eine entsprechende Infrastruktur verfügen“, sagte Christian Pistol von der Volkssolidarität. Er ist einer von vier Teammitgliedern des Projekts.

Mit Infrastruktur meint er entweder drahtlose Internetverbindungen (W-Lan) oder so gute Mobilfunknetzabdeckung, dass man einen W-Lan-Hotspot mit einem Mobilgerät setzen kann.

Zehn Tablets vom Rotary Club

W-Lan soll es, wenn das Projekt endlich vor Ort starten kann, auch im Dorfgemeinschaftshaus in Jabel geben. Dort überreichte Andreas Meyer, Präsident des Wittstocker Rotary Clubs, dem Clever-Altern-Team jüngst die entsprechende Hardware für das Projekt. Zehn Tablet-PCs stellt der Club der Sozialstation der Volkssolidarität zu diesem Zweck zur Verfügung.

„Uns ist es wichtig, soziale Projekte, die kurz- und langfristig positive Effekte versprechen und dazu noch in die Breite gehen, zu unterstützen“, sagte der Rotary-Präsident. Entsprechende Apps wie etwa das Videokonferenz-Programm Zoom oder Whatsapp würden noch auf die Geräte gespielt.

Jabels Ortsvorsteher, Fred Wehland, freute sich, dass das Dorfgemeinschaftshaus eines der Schulungszentren wird. „Jetzt geht vieles ja nur noch digital“, sagte er. Das Haus sei ein idealer Ort für solche Projekte. Der Dorfverein „Leben in Jabel“ habe dort schon zahlreiche Ideen umgesetzt. Womöglich könne er sich auch bei „Clever Altern“ mit einbringen.

Das Dorfgemeinschaftshaus soll als Schulungsort genutzt werden. Quelle: Christian Bark

„Der Verein ist sehr aktiv, die Bedingungen passen hier perfekt“, sagte Deniz Öz, Heiligengrabes Kümmerin, die ebenfalls zum Projektteam gehört. Wahrscheinlich werde sie den Kurs zunächst betreuen. Ziel des Projekts sei es aber, dass sich die Leute gegenseitig unterstützen.

„Dabei setzen wir auf Ehrenamtliche und Leute, die sich eine Kleinigkeit dazuverdienen wollen“, sagte Lissy Boost. Zwölf solcher Kurse seien für 2021 geplant. Das Projekt wird zwei Jahre lang finanziert, in der Zeit wolle man so viele Menschen wie möglich erreichen. Wer Ideen oder seine Hilfe mit einbringen will oder wer Interesse an solchen Kursen hat, kann sich jetzt schon beim Projektteam melden.

Von Christian Bark