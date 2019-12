Toter Mann in Wittstock gefunden

Wittstock

Ein toter Mann ist bereits am Freitag gegen 9.20 Uhr in Wittstock gefunden worden. Seine Identität ist noch ungeklärt. Das bestätigte am Montag die Neuruppiner Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage.

Der Mann sei nahe der Dosse in eher unwegsamem Gelände im Bereich des Rote-Mühle-Weges/Birkenweges von Jägern entdeckt worden.

Kein Fremdverschulden

Laut Untersuchung der Kriminaltechnik werde nicht von einem sogenannten Fremdverschulden ausgegangen. Nähere Angaben zur Todesursache seien aber noch nicht zu treffen, sagte die Polizeisprecherin.

Möglicherweise könne es sich bei dem Toten um Gerhard L. aus Wittstock handeln. Sicher sei das aber noch nicht, so Ariane Feierbach. Der 84-jährige wird seit dem 4. Oktober 2019 vermisst. Er leidet an Demenz und Diabetes.

Von Björn Wagener