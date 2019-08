Wittstock

“ Brandenburg muss seine Chancen besser nutzen.“ Das sagte Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam, am Donnerstagabend in Wittstock.

Auf dem Gelände der dortigen Landesgartenschau fanden sich rund 400 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zum Jahresempfang der IHK zusammen, darunter Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke), Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD); Staatssekretärin Katrin Lange ( SPD); Präsidenten von Kammern und Verbänden, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte, Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie zahlreiche Unternehmer.

Heydenbluth forderte ein „dynamisches Brandenburg mit Zukunft, Toleranz, Vielfalt und Perspektiven für jeden“.

Für den Abbau von Bürokratie

Die Politik müsse eine wachstumsorientierte und innovationsfördernde Wirtschaft ermöglichen und gleichzeitig die Bürokratie abbauen. „Wir müssen aufhören, die Dinge überzuregulieren. Teilweise behindern wir uns ja selbst“, sagte Heidenbluth. Gerade kleine Betriebe sollten leichteren Zugang zu Projektförderungen erhalten – etwa bei der Digitalisierung. Er wünsche sich eine gemeinsame Wirtschaftsförderung für Berlin und Brandenburg, die die Industrie stärker unterstützen sollte. „Dass wir wieder steigende Ausbildungszahlen verzeichnen, ist ein maßgeblicher Erfolg der Wirtschaft. Dafür danke ich den Unternehmern.“

Mehr Entscheidungsfreiheit für Kommunen

Der IHK-Präsident plädierte zudem dafür, Kommunen mehr Entscheidungsspielraum zu ermöglichen, wenn es darum geht, Industrie- und Gewerbeflächen auszuweisen, zu erschließen und zu entwickeln.

Bürgermeister Jörg Gehrmann sprach sich ebenfalls für ein Entschlacken der Bürokratie aus. Die Verbesserung der Bahnverbindungen in die Fläche solle vorangetrieben werden. „Wenn wir alles, was in den Flughafen BER geflossen ist, in wirtschaftsfördernde Projekte investiert hätten, wären wir an manchen Stellen schon etwas weiter.“ Er schlug eine Brücke zur Landesgartenschau in Wittstock, die nur mit vereinter Kraft habe realisiert werden können. „Die Gemeinschaft, die aus der Laga resultiert, ist ein hohes Gut. Ich rufe der Landesregierung zu: Diese Gemeinschaft fördert man, indem man auch weiterhin Landesgartenschauen in Brandenburg stattfinden lässt.“

Für einen fairen Umgang miteinander

Jörg Steinbach wollte so kurz vor der Landtagswahl nicht mehr auf

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach bei seiner Rede in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

politische Themen eingehen. Stattdessen appellierte er für einen fairen Umgang miteinander. Menschen, die nach der Wahl miteinander arbeiten werden, sollten sich zuvor nicht „so sehr vor das Schienenbein getreten haben, dass daraus eine persönliche Verletzung entsteht“. Es habe „sehr massive Angriffe“ gegeben. „So etwas habe nichts mit demokratischer Auseinandersetzung zu tun.“

Beim Jahresempfang wurden Führungen übers Landesgartenschau-Gelände angeboten. Zum Abschied erhielt jeder Gast eine Flasche Wittstocker Rosenlikör.

Von Björn Wagener