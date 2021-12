In Wittstock gab es 2021 trotz Pandemie etliche Lichtblicke. Und es gab etwas zu Feiern. Es gab Schlimmes, Schönes und Spektakuläres – so wie ein Entenrennen, das 15.000 Euro für gute Zwecke einbrachte. Hier der Rückblick auf 2021 in Wittstock.