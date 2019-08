Wittstock

Ereignisreiche acht Tage liegen hinter zehn jungen Japanern und ihren Gastgebern aus Wittstock und Umgebung. Die Gäste aus Fernost waren über das Programm „Youth Mission“ des Evangelischen Kirchenkreises „ Wittstock-Ruppin in die Region gekommen. „Den Jugendaustausch gibt es schon seit über 20 Jahren“, sagte Superintendent Matthias Puppe. Etwa alle zwei Jahre finde ein Besuch zwischen Mitgliedern des Kirchenkreises und der United Church of Christ Japan statt.

Die Tage war es wieder soweit, nachdem der letzte Besuch aus Japan anlässlich des Reformationsjahres 2017 schon zwei Jahre zurücklag. „Wir setzen uns dabei auch immer ein Thema“, betonte Matthias Puppe. Diesmal seien es Fragen zur Schöpfung und die menschliche Verantwortung gegenüber der Schöpfung gewesen.

„Wir hatten zum Beispiel Szenen aus der Schöpfungsgeschichte mit Naturmaterialien nachgebaut“, berichtete Theologin Johanna Köster. Bei der Verständigung untereinander habe es keine Probleme gegeben. Hinzu kamen Referate der jungen Leute von der jeweiligen Umweltsituation in ihren Ländern.

Gruppenbild an der "Begehbaren Schranke" bei Zempow. Auch die Japaner waren dabei. Quelle: Verein Friedensscheune

Teilgenommen hatten die japanischen Gäste auch am Friedensgebet anlässlich der zehn Jahre, in denen die Wittstock-Ruppiner Heide nun „frei“ ist, in Zempow am vergangenen Sonntag. Gemeinsam mit den Teilnehmern wanderten sie bis an die Grenze des ehemaligen Bombodroms zum Kunstwerk „Begehbare Schranke“.

Projekt Youth Mission Seit über 20 Jahren gibt es den Austausch zwischen Mitgliedern der United Church of Christ in Japan und des Evangelischen Kirchenkreises Wittstock-Ruppin. Ab 2012 erhielt das Projekt „Youth Mission“ den Charakter einer internationalen Jugendbewegung. Sie wird vom Bund gefördert. Alle zwei Jahre findet ein Austausch statt. Es gibt auch regelmäßige Gegenbesuche in Japan. Bis zu zwölf Tage verweilen die jungen Leute in dem jeweils anderen Land. Die Wittstocker wollen wahrscheinlich 2020 oder 2021 nach Japan reisen.

Höhepunkt war sicher eine 75 Kilometer weite, zwei Tage umfassende Fahrradtour von Heiligengrabe nach Bad Wilsnack, von dort über Rühstädt nach Wittenberge und zurück mit dem Zug nach Wittstock. „Die Wunderblutkirche hat unsere Gäste besonders beeindruckt. In Japan gibt es so alte christliche Gebäude nicht“, sagte Matthias Puppe.

Natur konnten Gäste und Gastgeber nicht nur erlesen, sondern auch erleben. Nicht nur bei der Radtour, auch im Besucherzentrum des Naturschutzbundes in Rühstädt. Ein Ausflug in die Bundeshauptstadt Berlin durfte in den acht Tagen auch nicht fehlen. Neben einer Fahrt mit einem Solar-Katamaran auf der Spree gab es einen Besuch im Berliner Missionswerk, das seit jeher das Austauschprogramm unterstützt.

Die Abschlussparty fand am Donnerstagabend in Bienenwalde statt. Dort konnten sich die Japaner mit traditionellen Gerichten und Tanzeinlagen von ihren Gastfamilien verabschieden. Die Gelegenheit für einen Panoramablick über ganz Wittstock und ein Abschiedsgebet nutzten alle noch am Freitagmorgen. Da bestieg die Gruppe den Turm der Marienkirche und betete und sang auf der sich in gut 45 Metern Höhe befindlichen Plattform. Angestimmt wurde auch ein christliches Lied auf Japanisch.

Ein Händedruck zum Abschied. Quelle: Christian Bark

Gefallen hat es den Gästen in der Region allemal. So auch dem 16-jährigen Shuya Sakon. Spaß habe ihm vor allem die Fahrradtour gemacht, wie er sagte. Aber auch der Aufenthalt bei der Gastfamilie, in dem Fall bei Superintendent Matthias Puppe und seinem Sohn Leonard, sei schön gewesen. „Wir haben uns gut angefreundet“, sagte auch Leonard Puppe.

Die Einladung für einen Gegenbesuch ist von japanischer Seite schon ausgesprochen worden, wie Matthias Puppe berichtete. „Der wird wohl 2020 oder 2021 stattfinden“, sagte er.

Von Christian Bark