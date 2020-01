Wittstocker ist Genussbotschafter

Berlin/Karstedtshof

„Nahrhaft und schön – das Paradies vor der Haustür!“, so lautet 2020 das Motto der Aktivitäten und Veranstaltungen des Verbandes zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin „Pro Agro“. Auf der derzeit stattfindenden Internationalen Grünen Woche in Berlin hat der Verband nun seine diesjährigen Botschafter gekürt, die bestens geeignet sind, besagtes Motto in die Welt hinaus zu tragen.

Einer der insgesamt drei Botschafter für Brandenburger Genussvielfalt ist Jo Thießen aus Karstedtshof. Der 24-Jährige ist gerade dabei, sein Veterinärmedizinstudium abzuschließen, 2016 hatte er gemeinsam mit seiner Mutter Eva Paulus das Unternehmen „Homemade – Da weiß man, wo’s herkommt“ in Karstedtshof gegründet. Es vertreibt Produkte regionaler Erzeuger.

Auf der Grünen Woche wurden die Botschafter vorgestellt. Quelle: pro agro

Die drei Botschafter, zu denen neben Jo Thießen auch Stephen Ruebsam, Geschäftsführer vom Schlossgut Altlandsberg, und der Landwirt Thomas Syring vom Beelitzer Syringhof gehören, stellen laut Pro Agro als Touristiker, Direktvermarkter und Landwirte ein „Tor zum Paradies dar“.

„Auf uns trifft tatsächlich jeder der drei Punkte zu“, sagte Jo Thießen im MAZ-Gespräch. Homemade agiere als Vertrieb, online und analog sowie als Landwirt mit eigener Schafzucht und in Kooperation mit dem bäuerlichen Familienbetrieb Siekerkotte aus Dossow.

Homemade wirbt schon für die Region

Auch touristisch tun sich die Karstedtshofer hervor, indem sie beispielsweise über die Plattform „Landvergnügen“ Campern einen Platz auf ihrem Hof anbieten. „Die Leute können mit ihrem Wohnwagen vorbeikommen und diesen direkt im Paradies platzieren“, erklärte Jo Thießen.

Und was kommt jetzt auf den 24-jährigen Jungunternehmer zu? „Im Grunde verkörpern wir das jetzt schon, was meine Aufgabe als Botschafter ist“, sagte Jo Thießen. Homemade vertreibe seine Produkte jede Woche in der Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg. „Außerdem nehmen wir zahlreiche Messen aber auch Veranstaltungen mit, um auf uns und unsere Region aufmerksam zu machen“, betonte Eva Paulus.

Die Botschafterrolle bringt für Jo Thießen zudem einige Präsenzverpflichtungen auf Veranstaltungen wie etwa dem Brandenburger Sommerabend in Potsdam mit sich. Darauf freut sich Jo Thießen aber schon, wie er sagte. So könne wieder für Homemade, Karstedtshof und die Prignitz geworben werden. Das macht das Unternehmen auch auf der Grünen Woche. Dort wollen Jo Thießen und Eva Paulus weiter netzwerken. Zuletzt hatte Homemade beim Presseball Berlin auf sich aufmerksam gemacht.

Lesen Sie auch

Von Christian Bark