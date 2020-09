Die 15. Jobstartmesse musste wegen der Corona-Krise ausfallen. Der Verein Wachstumskern Autobahndreieck stellte aber schon im Mai die Weichen für eine digitale Ausbildungsmesse. Diese läuft auch am Gymnasium in Wittstock an 30 Tagen. Neben vielen Vorzügen gibt es noch Luft nach oben.