Wittstock

Als Messestadt für ein Wochenende – so präsentiert sich Wittstock am Samstag und Sonntag in der Innenstadt. Den Anfang macht am Samstag die Jobstartmesse in der Stadthalle. Dort präsentieren sich 101 Aussteller – Ausbildungsbetriebe und

Eröffnung der Jobstartmesse in der Stadthalle in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Fachhochschulen. Sie alle buhlen um Nachwuchs. Die Jobstartmesse soll junge Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft unterstützen.

Um 10 Uhr eröffnen Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann, Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Schultz und Mike Blechschmidt, Vorstandsvorsitzender des Vereins Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/ Dosse, die Messe.

In die Zukunft gedacht

„Die Menschen, die die Jobstartmesse 2005 ins Leben gerufen haben, dachten zukunftsweisend“, sagt Gehrmann. Auch wenn sich die Inhalte gewandelt hätten, so gelte nach wie vor: „Die Stärke einer Stadt resultiert daraus, dass sie eine Marke ist. Und daran haben die regionalen Unternehmer einen großen Anteil.“

Hunderte junge Menschen kommen während der dreistündigen Messe mit Firmenvertretern zusammen und lassen sich beraten.

Wir müssen glänzen

„Wir müssen glänzen, denn wir wollen ja junge Leute erreichen“, sagt Thoralf Buls, Ausbildungsbeauftragter für den Rettungsdienst

Thoralf Buls, Ausbildungsleiter beim Rettungsdienst Prignitz, im Gespräch mit Besuchern der Jobstartmesse in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Prignitz. Immer wieder kommt er mit jungen Leuten und deren Eltern ins Gespräch, erklärt, wie der Einstieg ins Rettungswesen gelingen kann. „Vielleicht sehen wir uns dann zum Vorstellungsgepräch“, verabschiedet er sich. Der Rettungsdienst ist einer von mehreren Ausstellern aus der Prignitz, die sich auf dem Hof des Städtischen Gymnasiums präsentieren.

Die Bildungseinrichtung ist gerade dabei, den Ganztagsunterricht einzuführen. Dazu kooperiert sie mit mehreren Partnern, die die Beschäftigungsangebote ermöglichen.

Kooperationsvertrag besiegelt

Nach und nach wird das mit Kooperationsverträgen besiegelt. Einer davon ist am Samstag auf der Messe unterzeichnet worden – und zwar von Schulleiter Uwe Ronneburg und Wolfram Kreklow, dem Geschäftsführer der Bildungsgesellschaft Pritzwalk.

In den Mittelpunkt rückt überdies die Polthier-Oberschule in Wittstock. Schulleiterin Eva-Maria Vanino nimmt den Zukunftspreis des Landes entgegen, der diesmal vom Verein Autobahndreieck und der Gastgeberstadt Wittstock vergeben wird.

Partnerschaft wird gewürdigt

Gewürdigt wird damit die Partnerschaft zwischen der Polthier-Oberschule und dem deutschen Lyzeum in Mühlbach im rumänischen Siebenbürgen, die seit 2017 besteht. „Es ist richtungsweisend, wenn sich junge Menschen mit dem europäischen Gedanken beschäftigen“, sagt Mike Blechschmidt.

Die Gewerbeschau lockt am Samstag wenig später auf den Marktplatz. Bürgermeister Jörg Gehrmann und Mitttelstandsvereinsvorsitzender Detlef Beuß eröffneten sie im Beisein von Rosenkönigin Tanja I.

Auf großem Bildschirm

Die Besucher können sich bei den verschiedensten Ausstellern umschauen. Moderatorin Manuela Lenz und ein Kameramann sind auf der Jobstartmesse und der Gewerbeschau unterwegs und sorgen für Bilder, die auf einem großen Bildschirm auf der Bühne live zu sehen sind. Außerdem gibt es Gewinnspiele, Unterhaltung für Groß und Klein sowie Essen und Getränke. Zum Abschluss der Schau werden zwei Filme auf dem Marktplatz gezeigt.

Am Sonntag Tourismusmarkt

Am Sonntag, 15. September, steht die dritte Präsentation ins Haus. Dann stellen sich regionale Tourismusanbieter auf dem Marktplatz vor. Von 11 bis 16 Uhr können sich Besucher ein Bild davon machen, welche Angebote für Urlaub und Freizeit möglich sind.

Von Björn Wagener