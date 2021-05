Goldbeck

Am vergangenen ersten Maiwochenende hätten Jörg Schürer und sieben weitere Künstler der Region auf Burg Goldbeck eigentlich ihre Arbeit vorstellen, mit Besuchern ins Gespräch und sich über die Schulter schauen lassen wollen. Wegen des Corona-Lockdowns ist dieser „Tag des offenen Ateliers“ jedoch verschoben worden. Nun soll er am 21. und 22. August nachgeholt werden.

„So haben wir etwas mehr Zeit, uns auf die Veranstaltung vorzubereiten“, sieht es Jörg Schürer sportlich. Weniger gelassen geht er mit der ursprünglichen Idee einer „Renaissance“ nach der Pandemie um. „Mittlerweile ist dieses Thema so emotional besetzt, dass wir davon abrücken wollen“, sagt der Künstler.

Zur Galerie Jörg Schürer verbindet beim Tag des offenen Ateliers auf Burg Goldbeck das Imkern mit der Kunst.

Die Renaissance selbst und die erstmals sachlich-realistischen Darstellungen aus der Natur, etwa jene Albrecht Dürers, faszinieren Jörg Schürer natürlich weiterhin. Motive aus der Natur und Kultur bieten sich dem 52-Jährigen zu Hauf. Besondere Lieblinge sind aber seine Bienen. Allein nahe der Burg hat er 25 Völker der Gruppe „Carnica“, der laut Jörg Schürer in Deutschland verbreitetsten Bienenart. „Im vergangenen Jahr war ich mit meiner Ernte sehr zufrieden“, berichtet Jörg Schürer.

Imkerkünstler Jörg Schürer hat sein eigenes Logo entworfen, das die Burg Goldbeck zeigt. Quelle: Christian Bark

Seine Leidenschaft für die Imkerei rührt aus der Zeit her, als der gebürtige Berliner aufs Land gezogen war. „Ich wollte mich selbst versorgen können, habe viel ausprobiert“, berichtet Jörg Schürer. So zapfe er regelmäßig im Frühling Birkenwasser, stelle Honigwein und in Alkohol gelöstes Bienenkitharz, was die Immunabwehr des Bienenvolkes stärke. Es hat auch Eingang in die Hausapotheken gefunden. Als Künstler gestaltet er die Etikette seiner Produkte selbst. „So ist jedes Glas ein Unikat“, sagt er. Zu sehen ist Jörg Schürers Logo, das den Eingang zur Burg Goldbeck zeigt. Die Produkte gibt es unter anderem im Wittstocker Buchladen „Bücherquelle“ und in Papenbruch bei Künstlerin Heike Kropius.

Perspektivisch baut der Künstler gerade weitere Bienenvölker auf, um eine gewerbliche Imkerei entstehen zu lassen. Mit seinen Produkten will Jörg Schürer dann bald mit einem eigenen Marktstand etwa auf dem Wittstocker Marktplatz präsent sein. Erste Entwürfe für den Stand gibt es schon. „Er entsteht aus einem alten Bienenstand für Hinterbehandlungsbeuten“, erklärt er.

Jörg Schürers Marktstand soll aus einem alten Bienenstand entstehen. Quelle: Christian Bark

Zum Tierwirt in der Fachrichtung Imker ist der Künstler seit 2019 ausgebildet. Ursprünglich war Jörg Schürer jedoch im sozialen Bereich tätig. Als Elektromonteur mit Abitur studierte er nach der Wende in Berlin Soziologie, schloss das Studium als Diplomsoziologe ab und arbeitete viele Jahre in diesem Bereich. Unter anderem später in der Therapeutischen Gemeinschaft Griebsee. 2017 wechselte Jörg Schürer dann in die Imkerausbildung.

2006 nach Burg Goldbeck verirrt

Sein Händchen für die Kunst hat er schon als Junge in Berlin schulen lassen können. Ein Professor der Kunsthochschule Weißensee gab ihm Unterricht. „Damit bezahlte er meine Mutter, die ihm regelmäßig als Kopf- und Büstenmodell diente“, blickt der 52-Jährige zurück. Immerhin, durch den Unterricht habe es seinen „Strich“ ausprägen können. Jörg Schürer hatte sich hauptsächlich dem Zeichnen und Malen zugewandt. Zudem verfasste er auch Lyrik. „Das hatte ich auch bei Vernissagen präsentieren können“, berichtet der Künstler.

Beruflich hatte Jörg Schürer Berlin dann um die Jahrtausendwende in Richtung Mecklenburg verlassen. Als er einem Freund 2006 beim Hausbau in Wredenhagen helfen wollte, hatte sein Auto gestreikt, auf Empfehlung sollte er nochmal mit dem Wagen zum Abschleppdienst nach Siebmannshorst. „Da hatte ich mich aber verfahren und war in Goldbeck auf der Burg gelandet“, erinnert sich Jörg Schürer. Beim gemeinsamen Osterfeuer und anderen Gelegenheiten hatte es nicht lange gedauert und der Künstler hatte sich in die Burg „verliebt“. Er bezog dort ein Atelier, arbeitete dann in Griebsee.

2006 kam Jörg Schürer erstmals auf die Burg Goldbeck. Hier öffnet er Ende August sein Atelier. Quelle: Christian Bark

Jörg Schürer war Mitbegründer des Kunst- und Kulturfördervereins Burg Goldbeck, dem er bis heute angehört. Dazu sei ein ruhender Verein aus seiner Berliner Zeit reaktiviert und umbenannt worden. 2008, zur 760-Jahr-Feier der Stadt Wittstock, war Jörg Schürer mit 13 anderen Künstlern Gestalter der Aktion „Kunst im Gewölbe“. Die zweite Aktion in diesem Jahr hatte die Künstler auch in die Galerie in die Marktgasse geführt und vom Verein später weiterentwickelt.

Die Kunst hat Jörg Schürer in seiner neuen Heimat neu für sich entdeckt. „Ich konnte Kunst eben nie sein lassen. Jetzt verbinde ich sie mit der Imkerei“, sagt Jörg Schürer. Sein Atelier in der Burg soll bis zur Aktion im August „wie eine Grafik selbst“ gestaltet werden. Hinzu kommen neben Bienenmotiven, wofür der Künstler schon Entwürfe gezeichnet hat, auch Bienenkörbe. Markenzeichen für Jörg Schürer sind knallige Farben, vor allem Rot- und Blautöne. „Der Betrachter bekommt neben dem Farbflash noch ein doppeltes Erlebnis, wenn er durch die 3D-Brille guckt“, sagt der Künstler. Etwa scheint einem das Motiv eines Ölbildes in Comicart, durch die Brille geschaut, regelrecht anzuspringen.

Durch das Verwenden bestimmter Farben, wirken Jörg Schürers Gemälde auch durch die 3D-Brille. Quelle: Christian Bark

Jörg Schürer hat jüngst außerdem für sich den Tiefdruck als künstlerische Ausdrucksform entdeckt, die Radierung über Kupferplatten. Er arbeitet aber auch gern mit Folien. Hierauf ritzt er eine Skizze mit der Kaltnadel spiegelverkehrt und kann diese dann über den Druck mit Farbe vervielfältigen.

Diese und viele weitere Techniken erwarten die Besucher der Burg dann am 21. und 22. August. Über weitere teilnehmende Künstler und den Ablauf wird die MAZ demnächst berichten.

Von Christian Bark