Wittstock

Wer glaubt, dass der Sänger und Songwriter Jonas Monar nur ein Teenie-Schwarm ist, dürfte beim Konzert am Samstagabend eines Besseren belehrt worden sein. Da begeisterte er mit seiner Band nämlich Alt und Jung auf der Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock.

Gespielt wurden Lieder aus seinem neuen Album aber auch Klassiker, die der junge Musiker zu Beginn seiner Karriere geschrieben hatte. Dabei erzählte er immer wieder, wie einzelne Lieder zustandegekommen waren. So habe er „#Dubistmirwichtig“ für eine gleichnamige Kampagne der Caritas geschrieben. Im Fokus dabei standen Menschen mit Depressionen.

Der Musiker und Liedermacher begeisterte sein Publikum auf dem Amtshof in Wittstock. Zum bunten Konzert gehörte auch ganz viel Konfetti.

„Der Song soll Dir sagen: vielleicht fühlst Du Dich gerade nicht wichtig, aber für mich bedeutest Du die Welt“, sagte Jonas Monar. Natürlich durfte auch der ARD-Titelsong für die Olympischen Winterspiele 2018 „Nie Zu Ende“ nicht fehlen.

Während des Konzerts forderte Jonas Monar sein Publikum immer wieder auf, lautstark mitzusingen. Spontan schoss er auch einige Selfies mit den Smartphones seiner Fans, ging durch die Reihen und rasch wieder zurück auf die Bühne.

Bei einem solchen Konzert durften auch eingefleischte Fans nicht fehlen. Die kamen von überall her aus der Republik. So zum Beispiel neun Mädels aus verschiedenen Städten. „Uns eint aber die Liebe zu Jonas“, sagte Susanne Gaberkorn aus Wismar.

Die Gruppe sei quasi bei jedem Konzert des Künstlers dabei. So habe sie auch der Weg nach Wittstock geführt. Mit dabei hatten sie Tüten voller Konfetti, das sie dann auch in die Luft warfen. „Das ist so üblich bei Jonas Konzerten“, erklärte Susanne Gaberkorn.

Und auch Jonas und seine Band standen dem in nichts nach. Immer mal wieder schossen sie Konfettischlangen in die Publikumsmenge, sehr zu dessen Freude.

Mit seiner treuen Begleiterfangruppe ließ sich der Sänger noch auf einem Gruppenfoto ablichten. Quelle: Christian Bark

Natürlich musste die Band nach lautstarker Forderung noch eine Zugabe geben. Gespielt wurde der Song „Anfang“. „Den spielen wir üblicherweise immer zum Schluss“, sagte Jonas Monar.

Nach dem Konzert hatten Fans die Gelegenheit, sich Souvenirs und Autogramme des Künstlers zu sichern. Gerne posierte Jonas Monar auch für ein Selfie mit seinen Fans. Von die neun Mädels ließ er sich nicht lange für ein Gruppenfoto bitten. „Das war auf jeden Fall ein cooles Konzert hier in Wittstock“, sagte er zum Abschluss.

Von Christian Bark