Jost Korf ist neuer Leiter der Nadelbach Grundschule Heiligengrabe

Heiligengrabe

Neues Schuljahr, neuer Direktor. Nach drei Jahren im Amt des Schulleiters, wechselt Jörn Atlas in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an Jost Korf. Beide Lehrer verbindet viel mit der Heiligengraber Nadelbach Grundschule.

So hatte Jörn Atlas die Schule bereits von 1996 bis 2004 geleitet. Damals war sie noch eine Gesamtschule. Ab 1985 hatte Jörn Atlas in Heiligengrabe an der damals noch Polytechnischen Oberschule als junger Lehrer angefangen. Ursprünglich in den Fächern Deutsch und Geschichte ausgebildet, erteilter er später auch unter anderem Mathe- und Kunstunterricht.

Auf dem Schulgelände gelten weiterhin Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Quelle: Christian Bark

„Als die Schule vor 16 Jahren wegen zu geringer Schülerzahlen zur Grundschule geworden war, wechselte ich an die Gesamtschule nach Glöwen“, blickt Jörn Atlas zurück. Nach einem Intermezzo 2010 bis 2012 als Schulrat im Schulamt, ging es abermals als Schulleiter nach Glöwen und 2018 dann zurück nach Heiligengrabe.

Corona-Krise gemeinsam gemeistert

Fast die Hälfte dieser Zeit hatte der Schulleiter mit der Corona-Krise zu kämpfen. „Es war eine neue Herausforderung, aber ich stelle mich Herausforderungen, denn bei mir ist das Glas immer halb voll“, betont Jörn Atlas.

Er habe sich in der Zeit hundertprozentig auf seine Kollegen und die Eltern verlassen können. „Der Wechselunterricht hat die Leistung vieler Schüler sogar noch gesteigert“, so seine Einschätzung.

Dass er nun mit 61 Jahren in den Ruhestand geht, hat mit einem Versprechen an seine Frau zu tun. „Wir haben uns gesagt, dass wir beide gleichzeitig in Rente gehen wollen“, erklärt Jörn Atlas. Und zu tun wird er trotzdem genug haben, neben Haus, Hof und Familie, will sich der 61-Jährige verstärkt seinem Amt als Vorsitzender des Sportvereins BSV Schwarz-Weiß Zaatzke widmen.

Jörn Atlas Bastian will sich mehr dem BSV Zaatzke widmen. Quelle: Roland Möller

Dass sich für Jörn Atlas so schnell ein Nachfolger gefunden hat, ist seiner Ansicht nach nicht selbstverständlich. Beispiele aus der Region zeigten, dass der Job als Schulleiter nicht mehr so gefragt sei. „Das liegt vor allem an zu geringen Abminderungsstunden“, erklärt Jörn Atlas das Problem. Diese würden dem Leiter in seiner Lehrertätigkeit für die administrativen Aufgaben erlassen.

Hinzukomme, dass die Leitung an größeren und weiterführenden Schulen oft auf mehreren Schultern gelastet sei, etwa durch Oberstufenkoordinatoren und stellvertretende Schulleiter. „In Heiligengrabe gibt es nicht mal einen Stellvertreter, weil wir mit 150 Schülern nicht die Mindestzahl von 180 erfüllen“, informiert Jörn Atlas.

Jost Korf unterrichtete Musik in Heiligengrabe

Dennoch sei die Arbeit als Schulleiter ähnlich wie die des Lehrers nicht nur Beruf, sondern Berufung. Und so sieht das auch Jost Korf. Er hatte als Konrektor zuletzt an der Wittstocker Diesterweg Grundschule Leitungserfahrungen sammeln können, an der er die letzten vier Jahre unter anderem Naturwissenschaften und Musik unterrichtet hatte.

Nach dem Studium hatte der heute 54-Jährige von 1989 bis 1991 an der Polytechnischen Oberschule Berlinchen unterrichtet, ab 1991 war er dann an der heutigen Polthier Oberschule Wittstock tätig, wobei er zwischen 2002 und 2004 auch zusätzlich Musik in Heiligengrabe unterrichtet hatte. „Meine beiden Kinder sind hier zur Schule gegangen“, berichtet Jost Korf. Von 2011 bis 2017 war er an eine Grundschule in Neustadt gewechselt und seit 2017 dann in Wittstock.

Jörn Atlas und viele andere Kollegen an der Nadelbach Grundschule kennt Jost Korf bereits. „Jörn Atlas hat mich auch aktiv in die Planungen für das neue Schuljahr mit eingebunden“, lobt der neue Schulleiter. „Ich stehe Jost Korf jederzeit bei Fragen zur Verfügung“, bietet Jörn Atlas an. Ganz die Finger von seiner Schule kann er noch nicht lassen. „Immerhin feiern wir 2022 unser 70-jähriges Bestehen“, so der ehemalige Schulleiter.

Jost Korf mit seiner Trommel-AG. Quelle: Christian Bark

Hier wollen Jost Korf und sein elfköpfiges Lehrkollegium gemeinsam mit den Schülern einiges auf die Beine stellen. Jost Korf freut sich, dass das neue Schuljahr zumindest im Präsenzunterricht wieder starten kann, auch wenn noch einige Corona-Vorsichtsmaßnahmen gelten. „Wichtig ist es jetzt, das soziokulturelle Leben und damit den Ganztagsbetrieb wieder anzukurbeln“, betont Jost Korf.

Er könne sich gut vorstellen, auch in Heiligengrabe eine Bläser- und Trommlergruppe aufzubauen. Den Musikbereich wolle er so bereichern, ohne andere Bereiche bereits engagierter Lehrer zu vernachlässigen. „Wir behalten natürlich auch unser naturwissenschaftlich-sportliches Profil“, so der neue Schulleiter.

Von Christian Bark