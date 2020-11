Fretzdorf

Der Jugendklub in Fretzdorf wird momentan für die jungen Leute im Dorf hergerichtet. Doch es gibt da ein Problem, das ausnahmsweise mal nichts mit fehlendem Geld zu tun hat. Darauf wies Ortsvorsteher Raimond Koop auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates hin.

1200 Euro stellte die Stadt Wittstock für die Ausstattung des Klubs zur Verfügung – unter anderem für Tische, Stühle, Regale und anderes Inventar. „Aber dieses Geld können wir zurzeit schwer ausgeben“, sagt Raimond Koop. In den vergangenen Tagen und Wochen habe man nur damit zu tun gehabt, zu schauen, wie an diese Sachen überhaupt irgendwie heranzukommen ist.

Lieferfristen sind lang

„Die Lieferfristen sind momentan sehr lang.“ Die Fretzdorfer würden gern nach Berlin fahren, um sich dort nach den gesuchten Stücken umzuschauen. Aber wegen Corona ist die Hauptstadt momentan ebenfalls nicht die erste Wahl. Bliebe noch der Online-Handel. Doch auch der hat seine Tücken. Da bekomme man nicht alles auf einmal.

Noch sieht es nicht nach Lockerungen im Lockdown aus. Und doch hoffen die Fretzdorfer, es noch in diesem Jahr möglich zu machen, sich die Sachen für den Klub holen zu können. Denn das Geld stehe nur bis zum Jahresende zu Verfügung.

Seit die Corona-Krise das Leben beherrscht, sind Lieferengpässe tatsächlich ein Thema. Das bestätigt René Krüger, der Leiter des Wittstocker Hagebaumarktes: „Bis Mai war die Lage noch gut. Im Sommer gab es dann Lieferprobleme, weil die Lager leer waren. Inzwischen hat es sich weitgehend normalisiert“, sagt er.

Geringere Kapazitäten bei Speditionen

Aber grundsätzlich seien die Kapazitäten von Speditionsunternehmen aufgrund des Lockdowns geringer. So könne es zurzeit schwieriger sein, Ware vom Großmarkt in die Geschäfte zu bekommen. Außerdem kann es passieren, dass sich in der logistischen Abwicklung Bearbeitungszeiten verlängern, weil sich Mitarbeiter in Kurzarbeit befinden, sagt René Krüger.

Die Bemühungen um den Jugendklub in Fretzdorf stecken also in einer schwierigen Phase. Immerhin haben Arbeitseinsätze und eine Sammelaktion für die Malerarbeiten schon dafür gesorgt, dass der Jugendklub ein gutes Stück wohnlicher wirkt. Unten ist der Putz erneuert; oben ist mit dem Tapezieren begonnen worden. Eigentlich war der Plan, den Klub noch in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen, und dann im kommenden ein Einweihungsfest zu feiern.

Eltern und Kinder helfen mit

Ob er aber tatsächlich noch 2020 an den Start gehen kann, ist nicht sicher. Auf jeden Fall wollen sich engagierte Eltern und Jugendliche weiterhin mit einbringen – etwa wenn es darum geht, Möbel aufzubauen oder Wände zu streichen. Und nicht zuletzt soll auch ein selbst gestaltetes Schild mit dem noch zu findenden Namen des Klubs außen angebracht werden.

Wenn er erst in Betrieb ist, solle auch dafür gesorgt werden, dass die Jüngsten von Eltern betreut werden. Raimond Koop ist trotz der Hürden, die das Vorhaben Jugendklub zurzeit bereit hält, froh, dass den Kindern und Jugendlichen im Ort demnächst überhaupt wieder eine Anlaufstelle für die Freizeitgestaltung geboten werden kann. Allen beteiligten Eltern und Helfern sagt Raimond Koop schon jetzt ein großes Dankeschön für die Hilfe und das Engagement. „Das finde ich richtig gut.“

Von Björn Wagener