Jugendliche aus Prignitz und Ruppin spielen Theater an Bahngleisen

Sie zeigen witzige Bilder und Szenen entlang der Bahnstrecke und zaubern Zugreisenden mit ihrem nur Sekunden währenden Darbietungen ein Lächeln ins Gesicht. Diese Aktionen von Anwohnern in Mitteldeutschland waren für die Bildungsreferentinnen Uta Lauterbach und Friederike Kawlath von der Jugendbildungsstätte des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) in Flecken Zechlin Inspiration für ein eigenes Projekt. „Diese Bahnaktion wäre auch bei uns eine total schöne Nummer“, sagt Uta Lauterbach.

Gemeinsam mit jugendlichen Teilnehmern der Wittstocker Demokratiewerkstatt sei die Idee dann weiter entwickelt worden. Und sie machte die Runde. „Es war wie ein Schneeballsystem“, berichtet Friederike Kawlath. Mittlerweile sind Institutionen und Privatleute aus der gesamten Prignitz und Ruppin dabei, ja sogar aus ganz Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. „Von Wittenberge bis Neuruppin, von Anklam bis Cottbus machen Leute mit“, sagt Friederike Kawlath.

Die Jugendbildungsreferentinnen Uta Lauterbach (l.) und Friederike Kawlath sind die Initiatoren des Projekts. Quelle: Christian Bark

Ein Gedanke der Aktion ist auch, auf die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Region aufmerksam zu machen, die während der Corona-Krise besondere Einschränkungen erlebt haben. „Nach den Aussagen von Kindern und Jugendlichen sind sie in der Coronakrise nur als Schüler wahrgenommen worden und es ging immer nur um die Sicherung der schulischen Bildungslandschaft“, sagt Katja Stephan vom Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg, die dieses Projekt mit anderen Trägern der Jugendarbeit und verschiedenen Jugendgruppen initiiert hat.

Kontakte für Mitmachfreudige Wer bei dem Projekt mitmachen möchte , kann sich bei folgenden Kontaktpersonen melden: Uta Lauterbach und Friederike Kawlath (Koordination des Projektes im Landkreis OPR). E-Mail: uta.lauterbach@dgb-jbs.de oder friederike.kawlath@dgb-jbs.de. Für den Sozialraum Wusterhausen Anna Behrend: behrend@wusterhausen.de. Für den Sozialraum Kyritz Regina Henkel: henkel@kyritz.de. Koordination Prignitz: Annette Hensler: a.hensler@wittenberge.de.

Ihre Ideen, Bedürfnisse und Gestaltungsmöglichkeiten in der Krise seien nicht abgefragt worden, dabei hätten viele nachhaltige Innovationen von ihnen ausgehen können. „Die Aktion soll auch dazu führen, die Jugendbeteiligung in den beteiligten Städten und Gemeinden zu stärken, die mit dem Beteiligungsparagraph vor zwei Jahren in der Brandenburgischen Kommunalverfassung verankert wurde“, erklärt Katja Stephan.

Die Darstellerinnen der Wittstocker Jugendtheatergruppe werden mitmachen. Quelle: Christian Bark

In Wittstock haben sich bisher zwei Gruppen von Jugendlichen gefunden, die bei der Aktion am Samstag, 5. September, mitmachen wollen. Zum einen ist das die Theatergruppe, die Jugendsozialarbeiterin Janine Dittmeyer und Eine-Welt-Promoterin Anett Kromrei-Suwareh betreuen und die jüngst ein Stück zum Thema „Nachhaltigkeit“ aufgeführt hat. Zum anderen wird eine Gruppe von Cosplay-Begeisterten bei dem Spektakel am Wittstocker Bahnhof dabeisein.

„Wir verkleiden uns wie Figuren aus der Anime- und Mangaszene und schlüpfen richtig in diese Rolle“, erklärt Alina Plagemann, die die Gruppe mit ins Leben gerufen hat. Während des Corona-Lockdown hatten sie und ihre Freunde sich nicht treffen können, auch Cosplay-Messen, bei denen sich Gleichgesinnte austauschen können, seien ausgefallen. „Wir haben aber über Whatsapp und Instagram Kontakt gehalten“, berichtet Alinas Freundin Caroline Bullert.

Die Teilnehmer der Demokratiewerkstatt waren in Cosplay-Kostümen bereits an Halloween 2019 in Erscheinung getreten. Quelle: Christian Bark

Für die Mädchen ist die Aktion am Bahnhof auch eine gute Gelegenheit, das Thema Cosplay in der Region bekannter zu machen. „Wir sind in der Gruppe bisher nur fünf Leute“, sagt Alina Plagemann. Zu welchem Thema sie etwas inszenieren werden, wissen sie noch nicht. „Es wird wohl eher ein spontanes Improtheater“, sagt Alina Plagemann.

Während die Darbietungen in Wittstock wohl einige Minuten dauern werden, weil am Bahnhof die Züge einen kurzen Aufenthalt haben, können die Stücke anderswo nur sehr kurz sein. So wollen Kinder und Jugendliche in Wusterhausen mit Clownsgesichtern posieren und ihrem Wunsch nach einem Jugendzentrum am Bahnhof Ausdruck verleihen.

In Fehrbellin soll sich die Darbietung kritisch mit dem Thema Verkehr auseinandersetzen. „Da werden Jugendliche nicht mal für voll genommen, wenn sie einen Rufbus brauchen“, berichtet Uta Lauterbach von Erfahrungen dortiger junger Leute.

Mitmachfreudige sind willkommen

In Rheinsberg wird die Vorführung etwas länger dauern, weil die Züge dort eine lange Aufenthaltsdauer haben. In Wittenberge machen mehrere Generationen mit. Neben einer Kita wollen auch Bewohner eines Seniorenheims an den Darbietungen mitwirken.

In Ostprignitz-Ruppin sind weiterhin Gruppen aus Lindow, Neustadt, Heiligengrabe, Kyritz und Neuruppin beteiligt. „In Neuruppin haben wir die Fridays-for-Future-Bewegung mit ins Boot geholt“, sagt Uta Lauterbach.

Laut Friederike Kawlath wird es das wohl größte Beteiligungsprojekt für Kinder und Jugendliche in ganz Ostdeutschland. „Unser Traum ist, dass es sich 2021 bundesweit wiederholt und ein Tag der Kinder- und Jugendbeteiligung ins Leben gerufen wird“, sagt die Bildungsreferentin. Wer übrigens Ideen hat oder mitmachen möchte, kann sich mit den Initiatoren in Verbindung setzen. Das Alter spielt dabei keine Rolle, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

