Wittstock

Bei diesem Projekt können Kinder und Jugendliche nicht nur Ideen und Konzepte entwerfen, sie können sie auch tatsächlich in die Realität umsetzen. In diesem Jahr findet die „Initiative RaumPioniereZukunft“ auch erstmals in Wittstock statt. Weitere Kommunen in der Region sind Wittenberge und Kyritz.

Die Initiative wird von der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg (LKJ) initiiert und sowohl vom Land, Bund und Landkreis als auch von der Stadt Wittstock selbst finanziert. „Es gibt ein richtiges Projektbudget, in das die Stadt anteilig ordentlich Geld eingezahlt hat“, erklärt Jugendsozialarbeiter Matthias Stock aus dem Wittstocker Jugendzentrum „Alte Schlosserei“ am Bahnbetriebsgelände.

Projekt findet über mehrere Monate statt

Dort soll das Projekt am kommenden Samstag, 5. Juni, starten. Zwischen 14 und 15.30 Uhr sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 27 Jahren dazu aufgerufen, Teams zu bilden, Ideen zu äußern und Konzepte zu entwickeln. Das Projekt erstreckt sich über mehrere Monate, wie es von der LKJ heißt. Steht in der ersten Phase neben der Teambildung der „Raumpioniere“ auch der Eigenblick und Fremdblick auf den eigenen Lebensraum, folgt in der zweiten Phase die Realisierung.

Mit der Initiative unterstützt die LKJ nach eigenen Angaben Jugendliche darin, ihre Bedürfnisse in ihrer Stadt zu artikulieren. Ideen würden dabei im Team zu konkreten Plänen erarbeitet. Gemeinsam mit der LKJ Brandenburg und zahlreichen engagierten Unterstützern vor Ort werde die Idee umgesetzt.

Sitzmöbel in Wusterhausen gebaut

Erfolgreich waren die Raumpioniere zuletzt 2020 in Wusterhausen gewesen. Dort hatten Kinder und Jugendliche zusammen im Jugendklub gearbeitet, hatten unter anderem eine Feuerstelle und Sitzmöbel gebaut.

„Die Teilnehmer bekommen gezielte Anleitungen, wie sie Ideen entwickeln, planen, kommunizieren und letztlich realisieren können“, sagt Matthias Stock. Allerdings sollten dabei keine Illusionen entstehen. „Traumschlösser lassen sich nämlich oft nicht in die Tat umsetzen“, bemerkt der Jugendsozialarbeiter. Aber hier hätten die jungen Leute nun eine echte Chance, ihren Lebensraum aktiv selbst mit zu gestalten. Die Themenvielfalt reiche von Bau- und Kunstprojekten bis hin zu Ausflügen oder Workshops. Für die Teilnahme hatte zuletzt auch Wittstocks Jugendamtsleiterin Stefanie Klahn unter anderem im Wittstocker Bildungsausschuss geworben.

Ursprünglich sollte das Projekt schon im April starten, musste wegen des Corona-Lockdowns aber immer wieder verschoben werden. Nun ist es soweit, unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln können die Raumpioniere im seit vergangener Woche wiedereröffneten Jugendzentrum loslegen.

Teilnehmer sollten sich vorab anmelden. Das ist möglich unter Tel. 0171/4812606 oder per Email an: jugendzentrum@wittstock.de.

Von Christian Bark