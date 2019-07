Wittstock

Ein 59-jähriger Mitarbeiter des Wachschutzes am Gelände der Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock erschien am Samstag gegen 22.40 Uhr mit einer Platzwunde am Auge im Polizeirevier. Er gab an, er sei soeben von einem Jugendlichen aus einer zirka sechsköpfigen Gruppe heraus geschlagen worden.

Der 59-Jährige hatte beobachtet, wie der Jugendliche sich an Schildern des Laga-Geländes zu schaffen machte. Der Wachmann sprach ihn an.

Kurze Zeit später schlug der Jugendliche dem 59-Jährigen mit beiden Fäusten ins Gesicht. Erst nachdem sich Jugendliche zwischen dem 59-Jährigen und dem Angreifer stellten, ließ der junge Mann ab.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Die Gruppe zog dann weiter in Richtung der Perleberger Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZ-online