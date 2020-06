Dranse

Papa und die Kinder: Diese drei kleinen Racker haben die ersten Wochen ihres Lebens gut überstanden und wagen schon mal einen Blick über den Rand ihres Nestes in Dranse. „Es ist schön, wie die Drei gewachsen sind“, schreibt Ornithologe Jürgen Kaatz zu diesem Foto, das er am Dienstagvormittag gemacht hat. Offenbar finden die Störche dort in der Umgebung noch genügend Nahrung. Am Donnerstag will Jürgen Kaatz die jungen Vögel beringen.

Von Björn Wagener