Junge Tierärzte eröffnen Praxis in Karstedtshof

Karstedtshof

Schon vor seinem Studium der Veterinärmedizin stand für Jo Thießen fest, dass er später mal als Tierarzt zurück in die Region Wittstock kehren möchte. „Ich bin hier aufgewachsen und habe auch nie daran gezweifelt, dass das funktionieren würde“, sagt der 25-Jährige.

Nun, nach sechseinhalb Jahren Studium und viel praktischer Erfahrung, hat Jo Thießen den Schritt gewagt. Er ist zurück nach Karstedtshof gekehrt, um als Tierarzt arbeiten zu können. Und er hat gleich noch seine Freundin Julia Utsch mitgebracht. Die 27-Jährige stammt ursprünglich aus Thüringen, beide haben sich beim Studium in Berlin kennengelernt.

Über eine Rampe ist die Tierarztpraxis von Jo Thießen und Julia Utsch auch barrierefrei zugänglich. Quelle: Christian Bark

Zusammen haben die beiden Tierärzte eine Praxis für kleine Haus- und Hoftiere „Die Hoftierärzte“ gegründet. Sie befindet sich im selben Gebäude, in dem sich auch der Hofladen des regionalen Erzeugers und Händlers „Homemade“ seine Räume hat. Die Firma hatte Jo Thießen 2015 zusammen mit seiner Mutter Eva Paulus gegründet und betreibt sie bis heute erfolgreich weiter.

„Der Hofladen soll sukzessive in ein anderes Gebäude umziehen. Wir wollen unsere Praxis 2021 erweitern“, kündigt Jo Thießen an. Dass es Bedarf in der Region an Tierärzten gibt, daran hat das Paar keine Zweifel. „Ich glaube, auch die Kollegen sind ganz froh, wenn sie etwas entlastet werden“, sagt Jo Thießen.

Julia Utsch hatte vor dem Studium schon den Beruf der Tierarzthelferin gelernt, nach ihrem Studium 2019 hatte sie einige Zeit in einer Kleintierklinik in Berlin gearbeitet. „Dort hatte ich auch Not- und Nachtdienst kennengelernt“, berichtet die 27-Jährige.

Ursachen statt nur Symptome heilen

Jo Thießen hat seine praktischen Erfahrungen hauptsächlich in der Region gesammelt. „Etwa bei Tierarzt Dr. Steffen in Pritzwalk“, sagt er. In ihrer neuen Praxis wollen die beiden jungen Tierärzte nun durchstarten. Und das mit modernsten Geräten.

„Die Diagnostik ist uns wichtig. Damit wir nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursache heilen können“, betont Julia Utsch. So befindet sich etwa ein Ultraschallgerät, Blutanalysegeräte sowie ein Dentalröntgengerät in der Praxis. „Wir beschäftigen uns verstärkt auch mit den Zähnen der Tiere“, fügt Jo Thießen hinzu.

In Narkose werden die Tiere über ein Inhalationsgerät versetzt. Quelle: Christian Bark

Betäubt werden müssen Hund und Katz übrigens nicht durch eine Injektion. Die Praxis verfügt über ein Inhalationsnarkosegerät. „Damit können wir die Aufwachphase wesentlich verkürzen und zudem risikoärmer betäuben“, erklärt Jo Thießen.

Zusätzliche Erfahrung in Mecklenburg

Eine stationäre Unterbringung der Tiere ist möglich, deshalb sollen auch die Räume erweitert werden. Während Julia Utsch sich mehr auf die Internistik konzentriert, spezialisiert sich Jo Thießen mehr auf den chirurgischen Part.

Behandlungstermine werden individuell nach Absprache angeboten. Beide Tierärzte arbeiten noch halbwöchig in Tierarztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern. „Da können wir weitere Erfahrungen sammeln und sind durch den Zuverdienst in unserer Gründungsphase finanziell entlastet“, sagt Julia Utsch.

Im Wartezimmer sollen Tierdokus die Zeit etwas verkürzen. Quelle: Christian Bark

Seit kurzem ist die Praxis in der Karstedtshofer Straße 21 übrigens mit einer Rampe ausgestattet. „So können Mensch und Tier barrierefrei zu uns gelangen“, sagt Jo Thießen. Im Wartezimmer sollen Tierdokus die Zeit verkürzen.

Übrigens, dass die Praxis jetzt schon eröffnet wurde, liegt auch an der Corona-Pandemie. „Wir wollten eigentlich vorher noch ein Jahr in Kanada arbeiten, daraus wurde nun nichts“, sagt Jo Thießen. „Dafür können wir jetzt hier früher loslegen“, so der Tierarzt.

Mehr unter: www.die-hoftieraerzte.de

Von Christian Bark