Freyenstein

Ein 20 Jahre alter Mann meldete sich am Sonntag im Wittstocker Polizeirevier und gab an, dass er das 15-jährige Mädchen am 23. November auf einem Feldweg am Freyensteiner Ortsrand angesprochen hatte.

Dabei soll er mit einer Crossmaschine neben der Jugendlichen angehalten und sie zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Das Mädchen, das damals mit ihrem Hund einen Feldweg entlanglief, gab an, dass der junge Mann sogar seine Hose öffnete und sich an sein Geschlechtsteil fasste.

Die Polizei hatte die Bevölkerung mit einer detaillierten Täterbeschreibung um Hilfe gebeten. Offenbar war der Druck auf den jungen Mann jetzt so groß geworden, dass er sich selbst der Polizei stellte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Von MAZonline