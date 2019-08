Wittstock

Die Bühne der Landesgartenschau in Wittstock war am Samstagnachmittag zeitweise in Kinderhand.

Die Juniorkantorei der Evangelischen Schule Neuruppin präsentierte das musikalische Singspiel „Mein Herz und ich“, geschrieben von Rainer Bohm (Musik) und Gabriele Timm-Bohm (Text). Es basiert auf einem Lied von Paul Gerhart mit dem Titel „Geh aus, mein Herz und suche Freud.“

Das passt zur Landesgartenschau

„Das passt sehr gut zur Landesgartenschau“, sagte Matthias Noack unter dessen Leitung das Bühnenstück aufgeführt wurde. „Denn wir werden auch in einen Garten gehen.“

Tatsächlich waren die Kinder in alllerhand Kostüme geschlüpft, die mit Natur und Garten zu tun haben: Da gab es einen Apfelbaum, Obst und Gemüse, Blumen, Vögel, Schaf und Kuh, Wasser, Biene, Spinne, Motte und vieles mehr.

In dem kirchlichen Singspiel geht es darum, dass jedes Wesen als Geschöpf Gottes einen Zweck erfüllt und somit seinen Platz in der Welt verdient. Auch wenn nicht jedes Tier oder jede Pflanze im Garten gern gesehen ist – wie etwa Unkraut oder Mäuse.

Sitzplätze fast alle belegt

Eine halbe Stunde lang sangen und spielten die Kinder auf der Bühne. Die Sitzplätze davor waren beinahe komplett gefüllt.

Matthias Noack, der die Kinder am Keyboard musikalisch begleitete, freute sich über die vielen Besucher und animierte sie bereits zu Beginn zum Mitsingen. Damit das leichter fällt, hatten Kinder zuvor Text-Zettel verteilt. So mancher stimmte daraufhin mit ein.

Die Juniorkantorei aus Neuruppin ist ein Jugendchor, der seinen Aktionsraum zwischen Evangelischer Schule und evangelischer Kirchengemeinde habe, wie Matthias Noack sagte. Die Kinder seien mit ihren musikalischen Beiträgen oftmals auch in Gottesdiensten oder auf Konzerten präsent.

Raum für junge Akteure

Vor allem an den Wochenenden bietet die Landesgartenschau in Wittstock verschiedenste Bühnenprogramme. Dabei geht es nicht nur um namhafte Künstler wie etwa Michelle, Truckstop oder Dirk Michaelis, die unter anderem schon zu erleben waren. Ebenso bekommen auch junge Musiker und Sänger immer wieder Gelegenheit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. So gastierte im Juni die Kinderkantorei der Evangelischen Schule in Neuruppin mit dem Stück „Himmelsgeschenke“ auf der Laga-Bühne.

Von Björn Wagener