Das KMG Klinikum in Pritzwalk praktiziert ein neues Verfahren für Menschen mit Bauchwassersucht. Zwei Patienten haben jeweils eine Pumpe implantiert bekommen – für mehr Lebensqualität und das mit ersten Erfolgen. Dabei gibt es eine Kooperation mit dem Krankenhaus in Wittstock.

Fritz Ferdinand Köstermann (l.), Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am KMG Klinikum in Wittstock und Christoph Krämer (r.), Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral und Minimal Invasive Chirurgie am KMG Klinikum in Pritzwalk. Quelle: KMG Kliniken