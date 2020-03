Zirkus in Not: Stroh noch für wenige Tage

Wittstock

Ein kleiner weißer Kamelhengst hat am Montag im Zirkus Humberto in Wittstock das Licht der Welt erblickt. Es ist ein gesunder, kräftiger Bursche. Die Geburt war unproblematisch. Er weicht er seiner Mutter Suleika nicht von der Seite. Vater Sultan ist gleich nebenan in Sichtweite untergebracht.

„Wir suchen jetzt einen Namen für das Babykamel“, sagt Gino Ortmann vom Zirkus Humberto. Vorschläge können über Facebook abgegeben werden – oder auch ganz klassisch direkt beim Zirkus, der zurzeit auf dem Gelände hinter der Schwimmhalle in Wittstock eine Zwangspause einlegt.

Zirkusbetrieb hart betroffen

Denn das Coronavirus trifft den Zirkusbetrieb hart. Die ersten Veranstaltungen der Saison vom 12. bis 15. März in Wittstock waren auch gleichzeitig die letzten. „Wir wollten gerade in die neue Saison starten, als das Virus dazwischen kam. Jetzt sind alle Veranstaltungen abgesagt, vorerst bis Juni“, sagt Gino Ortmann. Doch die Kosten laufen weiter. Die 35 Tiere wollen versorgt sein. „Wir haben Futterkosten in Höhe von 150 Euro pro Tag.“ Hinzu kommen Versicherungen, Tierarztrechnungen, Reparaturen an Fahrzeugen – und natürlich muss auch die zwölfköpfige Zirkusfamilie leben. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergehen soll“, sagt Zirkusdirektor Joschi Ortmann.

Auch wenn lokale Landwirte den Zirkus bereits unterstützten – die Humbertos brauchen nach wie vor jeden Euro und und jede Futterspende. „Wir holen sie auch ab“, sagt Gino Ortmann. Angesichts der äußerst schwierigen Lage startete er auch einen Hilferuf vor der Kamera von Filmer und Youtuber Klaus Falk aus Berlinchen.

Wann der Zirkus wieder auf Tournee gehen kann, steht derzeit in den Sternen.

Später kostenlose Open-Air-Veranstaltung

Sicher sei jedoch: Wenn es wieder losgeht, dann werden wir uns mit einer kostenlosen Open-Air-Veranstaltung bei den Wittstockern bedanken“, kündigt Gino Ortmann an.

Aber zunächst einmal soll der kleine Kamelhengst seinen Namen bekommen. Er ist nicht das erste Kamel, das in Wittstock geboren wurde. Dawika (eine Abkürzung für Das-Wittstock-Kamel) und Dschingis Khan erblickten ebenfalls in Wittstock das Licht der Welt. Schon damals gab es ähnliche Aufrufe für Namensvorschläge. Wer sich an der aktuellen Aktion beteiligen möchte, sollte sich also möglichst andere Namen einfallen lassen.

Für immer freien Eintritt

Und: Derjenige, für dessen Namensvorschlag sich die Ortmanns entscheiden, werde lebenslang freien Eintritt in die Vorstellungen des Zirkus’ Humberto bekommen, so Gino Ortmann.

Der kleine Kamel-Junge werde in die große tierische Humberto-Familie aufgenommen. „Wir würden ihn nie verkaufen. So eine Kamel-Geburt ist auch für uns etwas ganz Besonderes, auf das wir stolz sind“, sagt Gino Ortmann.

Info: Der Zirkus Humberto ist erreichbar unter Tel.: 0177/2 37 23 79.

Von Björn Wagener