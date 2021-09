Wittstock

Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown hatten die Karnevalisten des Wittstocker Carneval Clubs WCC im Februar 2020 noch ihren letzten großen Auftritt in der Stadthalle durchführen können, danach waren auch sie von der Zwangspause betroffen.

„Der Verein hat zuletzt einige Mitglieder verloren, aber wir sind immer noch genug, um einen Karneval auf die Beine stellen zu können“, sagt WCC-Präsident Egbert Schröder.

Die Narren des WCC hatten ihr Publikum zuletzt 2020 begeistern können. Quelle: Christian Bark

Zumindest bei den Jüngsten, nämlich den Funken und Fünkchen, musste sich der WCC zuletzt keine Sorgen um den Nachwuchs machen. Ab einem Alter von sechs Jahren können Kinder bei den Fünkchen mittanzen, zwischen 12 und 17 Jahren bei den Funken und Erwachsene tanzen ab 18 Jahren bis Open End bei der Blauen Garde mit.

Die muss sich allerdings erstmal wieder zusammenfinden, wie Lea Grubetzki sagt. Bisher ist sie die einzige verbliebene Tänzerin dort. Ihr Wissen gibt sie derzeit an die Funken und Fünkchen weiter. Mit der WCC-Vorsitzenden Angelika Wagner trainiert sie die Mädchen nun wieder jeden Donnerstag ab 16.30 Uhr in der Wittstocker Polthier-Turnhalle.

Die Funken und Fünkchen trainieren nun wieder in der Polthier-Turnhalle. Quelle: Christian Bark

„Hier haben wir einfach mehr Platz, auch wegen der Abstandsregeln“, erklärt Angelika Wagner. Zuvor hatte das Training immer im alten Heizhaus nahe dem Netto-Markt stattgefunden. Fünf Funken und 14 Fünkchen tanzen gerade im WCC. Zum Schnuppertanzen hat auch Annika Niens ihre sechsjährige Tochter Minu geschickt. „Für Mädchen in dem Alter gibt es ja sonst nicht so viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Wittstock“, sagt die Mutter.

Mit sechs Jahren hat auch Charlien Braun aus Herzsprung angefangen, bei den Fünkchen zu tanzen. Mittlerweile gehört die 13-Jährige zu den Funken. „Ich finde es gut, dass wir wieder trainieren dürfen“, sagt sie. Zwar habe sich die Gruppe im Sommer 2020 wieder mal kurz getroffen, der nächste Lockdown machte dann aber ein Training unmöglich.

KVMB bietet Training in Wittstock an

Kontakt haben die Mädchen untereinander sowie ihre Trainerinnen trotzdem gehalten. „Über Whatsapp haben wir Informationen ausgetauscht“, berichtet Lea Grubetzki. Anfang des Jahres hatte sie sich zudem über einen Online-Kurs des Karnevalverbands Mark Brandenburg (KVMB), zu dem auch der WCC gehört, weitergebildet.

Seit August bietet eine Trainerin des KVMB auch in Wittstock regelmäßig Trainingseinheiten für Funken und Fünkchen an. Das nächste Training findet am Samstag, 18. September, zwischen 13 und 15 Uhr statt.

Wegen seines Umzugs kann WCC-Ikone Jonathan Kludt, der regelmäßig als „Frau Schmidt“ beim Karneval auftritt und zuletzt 2020 mit seiner Moderation gemeinsam mit Steffi Kühl das Publikum begeistert hatte, nicht mehr regelmäßig am WCC-Training teilnehmen. „Er will aber bei unseren Veranstaltungen weiter moderieren“, sagt Egbert Schröder.

Weitere Veranstaltungen bis Rosenmontag geplant

Und die plant der WCC zumindest für 2022. Am 11. November soll es noch in diesem Jahr eine symbolische Schlüsselübergabe im Wittstocker Rathaus geben. Ein Programm ist hierbei laut Egbert Schröder aber nicht geplant. Die Karnevalsabendveranstaltung des WCC soll am 26. Februar 2022 in der Stadthalle stattfinden, am Tag darauf dann der Kinderkarneval.

Für den 5. März steht das Präsidententreffen der Prignitzer Karnevalsvereine in Wittstock auf dem Programm. Eigentlich hätte dieses schon in diesem Jahr stattfinden sollen.

„Auch für den Rosenmontag geistern uns Ideen im Kopf herum, aber noch nichts Konkretes“, so der WCC-Präsident. Die Gesangsgruppe „Dossehummel“, der Egbert Schröder selbst angehört, will er wieder reaktivieren. Ein Prinzenpaar gibt es auch schon, nämlich jenes, das bereits in der vergangenen Session hätte regieren wollen.

Die Fünkchen sind immer ein Höhepunkt beim Karneval. Quelle: Christamaria Ruch

Der WCC ist laut Angelika Wagner neben Funken und erwachsenen Tänzern für die Blaue Garde oder das Männerballett weiterhin auf der Suche nach Mitgliedern, die sich in allen Bereichen engagieren wollen. „Von der Technik übers Bühnenbild bis hin zum Kostümnähen, wir brauchen kreative Leute“, sagt die WCC-Vorsitzende.

Wenn Funken und Fünkchen wieder gut im Training stehen, will der WCC zudem an Wettkämpfen teilnehmen. Die hatten wegen der Corona-Pandemie nämlich 2020 und 2021 auch ausfallen müssen.

Das nächste Training findet am Donnerstag ab 16.30 Uhr statt.

Von Christian Bark