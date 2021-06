Wittstock/Pritzwalk

Viele Jahre war er der treue fahrbare Untersatz der katholischen Kirchgemeinde Heilig Kreuz in Pritzwalk, Meyenburg und Wittstock. Doch nun hat der alte Kleinbus, den die Gemeinde einst vom katholischen Bonifatiuswerk erhalten hat (darum Boni-Bus genannt), seine besten Tage hinter sich. Ein neuer musste her und der ist nun an Ort und Stelle einsatzbereit.

„Wir haben ihn vor einiger Zeit beantragt und konnten ihn nun in Paderborn abholen“, sagt Pater Harold Bumann. Das Fahrzeug sei enorm wichtig für die Mobilität im doch weitläufigen Gemeindegebiet. Genutzt werden soll der Bus für Ausflugsfahrten, aber auch den Transport von Konfirmanden oder wichtigen Utensilien von A nach B. „Das Gemeindeleben geht ja jetzt nach dem langen Corona-Lockdown erst wieder richtig los“, so Harold Bumann. Chöre könnten sich wieder treffen, Themenabende und Prozessionen wieder stattfinden.

Harold Bumann hielt eine Predigt zum Bonifatiustag in Paderborn. Quelle: Bonifatiuswerk

Der moderne Bus verfügt über neun Plätze und einen großzügigen Kofferraum. für Pater Bumann ideal als multifunktionaler fahrbarer Untersatz. Der Bus ist das einzige Dienstfahrzeug, über das seine katholische Kirchgemeinde verfügt. Damit ist es Harold Bumann zufolge zugleich ein wichtiges Element für den Austausch der Orte und Menschen innerhalb der Kirchgemeinde sowie zwischen anderen Kirchgemeinden.

„Auf den Spuren des heiligen Bonifatius können die neuen Boni-Busse nun fahren. So wie der Heilige immer in Bewegung war, als einer der bekanntesten christlichen Missionare und Kirchenreformer, so sollen auch diese Fahrzeuge verbinden und Menschen zusammenbringen, um Glaubenserfahrungen in der Diaspora zu ermöglichen“, betonte der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

Bonifatiuswerk übernimmt zwei Drittel der Kosten

Das Bonifatiuswerk unterstütze die Anschaffung eines Busses mit zwei Dritteln der Anschaffungskosten für Pfarrgemeinden und kirchliche Institutionen in deutschen Diaspora-Regionen mit einem Katholikenanteil von bis zu 20 Prozent – Die Gemeinde Heilig Kreuz verfügt übrigens über gut 960 Mitglieder.

Der neue Name, auf den der neue Bus nun in Pritzwalk getauft worden ist, lautet allerdings nicht Bonifatius, sondern Antonius. „Er empfing die Taufe zum Fest des heiligen Antonius“, berichtet Harold Bumann. Dieser sei wiederum als Patron der Fürbitte für verlorene Dinge bekannt. „Wollen wir also hoffen, dass uns der Bus oder die Autoschlüssel niemals verloren gehen“, sagt der Pater.

Von Christian Bark