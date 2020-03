Pritzwalk

Die Katholische Pfarrei „Heilig Kreuz“ Pritzwalk, Meyenburg, Wittstock rufen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus zu einer Solidaritätsaktion auf.

Bis zu Ostern dieses Jahres soll ab sofort der Rosenkranz (ab 9 Uhr) und die heilige Messen (ab 9.30 Uhr) während der Wochen in den Kirchen in Meyenburg (Montag), Wittstock (Dienstag) und in Pritzwalk (Mittwoch) gebetet beziehungsweise gefeiert werden.

Die ganze Bevölkerung ist eingeladen, an dieser Gebetsaktion solidarisch in unseren Kirchen teilzunehmen. Angesichts der allgemeinen Verordnung zu Veranstaltung im öffentlichen Raum und dem Aufruf, soziale Kontakte wo möglich zu meiden, mutet dieser Aufruf allerdings skurril an.

Von MAZ-online