Wittstock

„Bücher gehören in dieser Zeit in Brandenburg zur kulturellen Grundversorgung“, sagt Katinka Richter. Somit darf die Geschäftsinhaberin ihre „Bücherquelle“ in Wittstock auch während der Corona-Beschränkungen öffnen. Am Dienstag blickt Katinka Richter auf das einjährige Bestehen ihres Geschäfts.

Schon vor der Eröffnung am 20. April 2020 durchkreuzte die Corona-Krise die Pläne in der „Bücherquelle.“ Ursprünglich wollte Katinka Richter bereits einen Monat früher an den Start gehen. „Dann kam der erste Lockdown und alle Geschäfte mussten damals schließen“, erinnert sich die 39-Jährige. Doch sie ergriff die Chance und begrüßte gleich am ersten Tag nach der Wiederöffnung der Läden ihre ersten Kunden.

„Bücherquelle“ in Wittstock zieht nach einem Jahr Bilanz

Nach dem ersten Jahr fällt ihre Bilanz durchweg gut aus. „Es läuft super. Wir bekommen viel Echo von den Kunden, denn sie sind dankbar, dass es weiterhin eine Buchhandlung in Wittstock gibt“, so Richter. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin steht sie im Laden.

Bereits seit 1849 werden Bücher in der Stadt verkauft; seit 1902 ununterbrochen an diesem Ort in der Gröper Straße 1. Immer wieder ist Katinka Richter beeindruckt von den Kundengesprächen und welche Literaturthemen sie umtreiben.

Katinka Richter greift Themen ihrer Kunden auf

Katinka Richter beobachtet dabei das Bedürfnis nach einem intellektuellen Austausch: „Dafür möchte ich ein Format finden.“ Zum einen hat sie konkrete Pläne für eine Veranstaltungsreihe „Wittstocker stellen ihr Lieblingsbuch vor.“

Sie steht im engen Kontakt mit der Bibliothek in Wittstock, dort finden regelmäßig Lesungen statt. „Wenn Leute hier ihre Lieblingsbücher vorstellen, ist das eine Ergänzung zu den Angeboten der Bibliothek“, sagt Richter.

Im Februar fand via Streaming eine Lesung mit Carsten Schober (v. l.) und der Kinderbuchautorin Silke Huber im Laden von Katinka Richter statt. Quelle: Christian Bark

Zum anderen stellt sie die Weichen für einen monatlichen Feierabendeinkauf bei einem Glas Rotwein. Doch nach wie vor diktiert das Coronavirus den Alltag und verhindert konkrete Planungen für Angebote vor Ort. Alternativ verlegte Katinka Richter deshalb schon mehrere Veranstaltungen in ein digitales Format, etwa eine Buchlesung und –vorstellung.

Erst im Februar war die bekannte Kinderbuchautorin Silke Huber zu Gast in der „Bücherquelle“ und stellte als Elfe verkleidet ihr neueste Buch „Lilu und ihr neuer Freund“ vor. Die Lesung wurde über Social Media dem Publikum zugänglich gemacht und fand regen Anklang.

Wohnzimmeratmosphäre in der „Bücherquelle“

Die „Bücherquelle“ strahlt Wohnzimmeratmosphäre aus. „Das ist gewollt, denn das ist ein Ort des Austausches, auch durch unser Caféangebot“, sagt die 39-Jährige. Katinka Richter hat Kulturarbeit studiert und kam als Quereinsteigerin in den Buchhandel.

Sie interessiert sich vor allem für Ratgeber, spirituelle Themen und schätzt die Bücher von Juli Zeh. Richter möchte nicht allein Geschichten verkaufen, sondern mit ihren Kunden ins Gespräch kommen. Dieses Konzept geht auf.

Derzeit ist die „Bücherquelle“ in Wittstock coronabedingt montags, mittwochs, freitags und samstags von 9 bis 14 Uhr und an den Markttagen dienstags und donnerstags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Christamaria Ruch