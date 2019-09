Wittstock

Bei diesem Konzert geht die Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock mit Brandenburg auf Tuchfühlung. Für alle ist das am Samstagabend ein Heimspiel. Denn das Deutsche Filmorchester Babelsberg und die Band Keimzeit – beide aus Brandenburg – erobern die Bühne im Amtshof.

„Wir werden gemeinsam einen wunderbaren Sommerabend erleben“, sagt der Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang. Und er kündigt gleich an: „Wir spielen zwei Stunden ohne Pause.“

Die Melancholie zieht sich durch viele Titel, und einen Vorgeschmack dafür gibt „Gold für einen Ring.“ Norbert Leisegang räumt ein: „Ich werde immer wieder gefragt, warum wir solch traurige Lieder machen, aber wir können nicht anders.“

Der Jazz-Rock-Sound trifft dennoch mitten ins Herz und begeistert die mehreren Tausend Besucher. Allein 1050 von ihnen nehmen auf den Stühlen vor der Bühne Platz. Viele andere sitzen auf Decken oder eigenen Stühlen, und ein großer Teil der Fans steht und genießt den Abend.

Leisegang und Wefelmeyer zusammen in ein Zimmer gesperrt

Vor mehr als zehn Jahren begann der gemeinsame Weg der Band Keimzeit und des Deutschen Filmorchesters Babelsberg. „Wir hatten damals das Glück, dass der Intendant Klaus-Peter Beyer den Dirigenten Bernd Wefelmeyer und mich in einen Raum gesperrt hatte“, erinnert sich Norbert Leisegang. „Das Glück ist ganz auf meiner Seite“, wirft Bernd Wefelmeyer nun ein. Und Leisegang kann nur erwidern: „Du machst mich jetzt ganz verlegen.“

Das Deutsche Filmorchester Babelsberg begeistert unter Leitung von Bernd Wefelmeyer. Quelle: Christamaria Ruch

Wenn das Deutsche Filmorchester Babelsberg und Keimzeit gemeinsam spielen, interpretieren sie die Titel neu. Dabei tritt keiner der beiden Partner in den Vordergrund, vielmehr werfen sie ihr Gespür für die verschiedensten Stile in die Waagschale.

Auch das Deutsche Filmorchester Babelsberg hat wie Keimzeit Kultcharakter und gilt als Institution im Musikgeschäft. Allein in den vergangenen 20 Jahren hat das Orchester mehr als 500 Mal Musik für nationale und internationale Filmproduktionen eingespielt und aufgenommen.

Bei „Maggie“ und „Seltsamer Vogel“ spekuliert Norbert Leisegang über den Weg einer Liebe. Da heißt es: „Wie werde ich aussehen, wenn ich nicht mehr an deiner Seite bin. Wenn unsere Schatztruhe geplündert ist und tot für alle Zeit.“ Dann erklingt „Junges Blut“, und das Filmorchester spielt stärker, lauter und interpretiert das Lied mit einer dramatischen Untermalung.

Ein schöner Tag und Irrenhaus

Bei „Ein schöner Tag“ singt Norbert Leisegang schließlich „Ein schöner Tag in Wittstock.“ Natürlich darf auch „Zweiundzwanzig“ nicht fehlen, ein Lied, bei dem die Welt auf den Kopf gestellt wird und das alles für den Moment normal ist.

„Irrenhaus“ kam 1989 heraus. „Den Titel habe ich schon in den 1980er geschroben (nicht geschrieben)“, sagt der Keimzeit-Sänger.

Immer wieder setzt Sebastian Piskorz, Trompeter bei Keimzeit, zu einem unglaublichen Solo an. „Der verkaufte Kasper“ ist schließlich ein gemeinsames Lied des Deutschen Filmorchesters mit Keimzeit. Auch da wird es traurig-schön: „Mein Leben ist schlicht dabei, sich sein Gesicht und alles, was glücklos geworden ist, zu ramponieren“, heißt es dort.

Grandioses Solo am Piano

Bevor das Schiff ablegt und nach „ Singapur“ in See sticht, hat Simon Anke am Piano ein Solo, haut in die Tasten und spielt sich um Kopf und Kragen.

Die Konzertbesucher schwimmen auf der Welle des Abends mit: Während langsam die Dämmerung einsetzt und schließlich an den Nachthimmel übergibt, kommen immer mehr Licht und Effekte ins Spiel.

Dennoch wirkt alles dezent, der Sound ist hervorragend, und für alle Ohren ist dieses Konzert wie Koffein. Beim frühen Keimzeit-Stück „Hofnarr“ schwappt eine blaugrüne Lichtwelle über die Bühne und zieht dann über die Zuschauer hinweg.

Traurige Valentinstagsblumen

Trieftraurig erklingt „Valentintagsblumen“, bei dem sie ihn verlässt. „Wenn von uns beiden einer mit seinen Tränen kämpft, jetzt hör’ auf zu weinen, dann wohl ich. Dieses Jahr sollte für uns eines der schönsten werden, anscheinend wird es das wohl nicht“, singt Norbert Leisegang. Da ist sie immer wieder, diese Melancholie, die auch das Leben färbt und dazugehört.

Bis zum Schluss muss das Publikum auf „Kling Klang“ warten, der so oft von anderen Bands gecoverte Erfolgstitel. Doch nun geht es nicht wie im Titel „nach Feuerland“ sondern auch wieder „nach Wittstock.“

Weder „ Keimzeit“ noch das Deutsche Filmorchester Babelsberg lassen sich lumpen: Drei Titel bringen sie als Zugabe. Bei „Trauriges Kind“ ist das Publikum an der Reihe: „Das ist das erste Solo für geklatschte Hände“ ruft Leisegang, und am Schlagzeug verausgabt sich Lin Dittmann bis zur Ekstase.

Von Christamaria Ruch