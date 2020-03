Lernen zu Hause: Heimische Technik ist Knackpunkt

Wittstock

Seit zwei Wochen sind die Schulen wegen des Coronavirus’ geschlossen – und die Schüler zu Hause. Unterricht gibt es seit dem 18. März nicht mehr. Stattdessen greift die Ersatzvariante: Die Kinder und Jugendlichen sollen sich zu Hause beschäftigen. Dafür werden sie von den Schulen mit Lernmaterial versorgt.

Nicht genau zu überblicken

„Wir können nicht genau sagen, wie intensiv sich die Schüler mit den Aufgaben beschäftigen“, berichtet Thomas Winter, der die Waldring-Grundschule in Wittstock leitet. Dafür seien die Nachfragen per Telefon zu gering. Und es gebe nicht von jedem Schüler eine Rückmeldung. Die Aufgaben seien zumeist Angebote, die dafür sorgen sollen, den zuvor vermittelten Lehrstoff zu festigen. Außerdem gibt es über die Website der Schule Hinweise an die Eltern und Kinder zu neuesten Entwicklungen.

Fast schon zu eifrig

„Es gibt Eltern, die sehr intensiv mit ihren Kindern arbeiten und gleich in der ersten Woche um Nachschub an Aufgaben gebeten haben. Sie waren so eifrig, dass es fast schon zu viel war“, berichtet Thomas Winter.

Andererseits seien nicht alle Elternhäuser technisch in der Lage, die Arbeitsmaterialien auszudrucken. Das könne auch nicht verlangt werden. „Es ist für uns ebenfalls eine neue Situation. Wir lernen weiter dazu.“ Wenn der normale Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, werde die jetzige Situation mit den Schülern ausgewertet. Winter geht davon aus, dass es dann einige Zeit brauchen wird, bis wieder ein einheitliches Lern-Niveau hergestellt ist. Die Lehrer arbeiteten teils in der Schule, teils im Home-Office. „Es gibt einen Dienstplan mit Kontaktbeschränkungen“, so Winter.

Schul-Cloud im Aufbau

Derzeit arbeitet das Land am Aufbau einer Schul-Cloud, über die Aufgaben bereitgestellt werden können. Das heißt, Schüler loggen sich dort von zu Hause ein und bekommen so Zugang zu den Aufgaben. Für Uwe Ronneburg, dem Leiter des Städtischen Gymnasiums in Wittstock, ist das mit Unterricht trotzdem nicht zu vergleichen – schon wegen der fehlenden Kontrollmöglichkeiten. „Man weiß ja nicht, ob der große Bruder die Aufgaben erledigt hat.“

Dennoch würde er es begrüßen, wenn diese Technik noch weiter entwickelt würde und Schüler sie künftig auch im normalen Unterricht nutzten. Dann wären sie im Krisenfall schon daran gewöhnt. Ein Problem sei mitunter die technische Ausstattung zu Hause.

Mehrere Rechner nötig

Wenn mehrere Kinder einer Familie verschiedene Schulen besuchen, braucht es mehr als nur einen Rechner. Doch das sei längst nicht überall der Fall. Derzeit laufe der Kontakt auch über E-Mail, etwa um Zwischenergebnisse von den Schülern zu bekommen. Nur sehr vereinzelt gebe es Schüler, die zu Hause nicht über einen Internetanschluss verfügen, sodass Rückmeldungen nur schwer möglich sind.

Prüfungen wie vorgesehen

Am Städtischen Gymnasium werden die Prüfungen wie vorgesehen stattfinden, so Uwe Ronneburg. „Die Termine für die 10. Klassen werden etwas nach hinten verlegt. Bei den Abiturprüfungen gibt es drei Termine zu Auswahl – zuvor waren es nur zwei. Wir haben versucht, sie so früh wie möglich zu legen, weil wir nicht wissen, was da noch kommt. Noch gehen die Schulen davon aus, dass der Betrieb am 20. April wieder beginnen kann.

Aber ob es dabei bleibt, weiß derzeit niemand. Deshalb arbeiten die Lehrer an der Diesterweg-Grundschule in Wittstock bereits an weiteren Aufgaben für die Zeit nach dem 20. April, falls die Schule dann weiterhin geschlossen sein sollte. Das berichtet Schulleiterin Kerstin Knacke. Hinweise fürs weitere Lernen zu Hause gibt es auch auf der Homepage der Schule. Für Fragen und Hinweise kann das Gästebuch genutzt werden. „Ich habe nach Problemen gefragt, aber es kam nichts“, berichtet Kerstin Knacke. Sie schließt daraus, dass das Lernen zu Hause gut funktioniert.

