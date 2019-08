Wittstock

Seit Juni gibt es im Rahmen des Projekts „ Kunstblume“ im Eckhaus am Kyritzer Kreisel in Wittstock die Möglichkeit, Raumschiffe aus Plastikmüll zu basteln. Daraus ist nun schon eine ganze Raumflotte entstanden. Am Donnerstag halfen nämlich 18 Hortkinder der Wittstocker Kita Waldring mit, die Flotte auszubauen. Sie hatten bereits im Vorfeld Plastikmüll gesammelt und für das Projekt zur Verfügung gestellt.

Bis zu 60 Schiffe sind es schon, wie Künstlerin und Projektbetreuerin Annett Glöckner schätzt. „Die Flotte soll bis Oktober auf jeden weiter wachsen“, sagte sie. Für die Zeit nach dem Projekt ab Oktober sucht die Künstlerin zudem Räumlichkeiten, wo die Raumschiffe untergebracht werden können.

Auch bietet sie weiterhin Bastelaktionen mit Kindern aber auch Erwachsenen im Eckhaus an. Kontakt zu Annett Glöckner unter Tel. 0160/91896627

Von Christian Bark