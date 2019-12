Kinder basteln Weihnachsschmuck

Freyenstein

Erstmals gab es in der Markthalle in Freyenstein einen Workshop für Kinder. Am Samstagnachmittag waren sie an einem Stand von Ellen Mäder-Gutz eingeladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Dort konnten sie Schmuck für den heimischen Weihnachtsbaum selbst herstellen.

Wie beim Plätzchenbacken

Mit kleinen stern- oder herzförmigen Formen – wie sie auch beim Plätzchenbacken verwendet werden – stachen die Kinder zunächst die gewünschten Motive aus einer flachen Tonschicht aus. Danach konnten sie sie nach eigenen Vorstellungen farblich gestalten.

Die bildende Künstlerin Ellen Mäder-Gutz und Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein leiteten die kleinen Künstler an und hatten selbst ebenfalls Spaß dabei. Die Ton-Vorlagen, die später an den Weihnachtsbaum gehängt werden können, werden in den nächsten Tagen im Ofen gebrannt, sodass sie die Kinder ihre fertigen Keramik-Arbeiten am kommenden Samstag in der Markthalle abholen können.

Die Halle ist auch in den nächsten Wochen jeweils samstags ab 8 Uhr geöffnet. Es gibt keine Weihnachtspause.

Von Björn Wagener