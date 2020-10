Wittstock

Das Projekt „Zirkus im Schwarzlicht“ gibt es in der Region schon seit zehn Jahren. Zumeist in den Herbstferien hatten Kinder aus Wittstock und Heiligengrabe Choreografien und Theaterszenen im Dunkeln, nur durch Schwarzlicht beleuchtet, einstudiert. Bisher hatten die Proben und Vorstellungen immer in der Turnhalle der Kleinen Grundschule Blumenthal stattgefunden. In diesem Jahr war aber alles anders.

„28 Kinder haben die vergangenen vier Tage mitgemacht. So viele waren wir sonst nicht“, sagte Hille Heineke, Schulsozialarbeiterin an der Wittstocker Waldring Grundschule. Beteiligt waren verschiedene Träger und Unterstützer. So etwa ihre Kollegin von der Heiligengraber Nadelbach Grundschule, Nadine Klöhn – beide arbeiten für den Verein Esta-Ruppin.

Aber auch die Schulsozialarbeiterin der Wittstocker Erich-Kästner-Schule Antje Gansau (Jugendhilfe Nordwestbrandenburg), der Schulsozialarbeiter der Wittstocker Diesterweg Grundschule, David Kutzner (Internationaler Bund) sowie Wittstocks mobile Jugendsozialarbeiterin Janine Dittmeyer (Jugendbildungsstätte des Deutschen Gewerkschaftsbundes) waren mit von der Partie.

Zur Galerie 28 Kinder haben in den Ferien Choreografien im Schwarzlicht eingeübt. Am Donnerstag zeigten sie diese im Wittstocker Jugendzentrum.

Gemeinsam hatten sie zum Schwarzlichtzirkus eingeladen. Diesmal fand alles im neuen Jugendzentrum am Wittstocker Bahnhof statt. „Wir wollten damit auch den Club beleben und das hier für die Kinder bekannter machen“, erklärte Hille Heineke.

Tatsächlich waren viele der Kinder das erste mal in den neuen Räumen für die Jugend aus der Region. „Hier gibt es viele große Räume und Zugänge“, sagte etwa Maja Hoffmann aus Grabow. Sie macht schon seit acht Jahren beim Schwarzlichtzirkus mit und hatte nun ihre erste Vorführung in Wittstock.

Diese Gruppe lies die Reifen tanzen. Quelle: Christian Bark

Für Fine Ziebol aus Wittstock war es der erste Schwarzlichtzirkus überhaupt. „Das hat viel Spaß gemacht. Wir hatten aber auch eine gute Ideengeberin“, sagte sie. Gemeint damit war Isabell Böse, die das Projekt als Tanztrainerin unterstützte.

Lust auf das Jugendzentrum gemacht

Fine und Maja waren in der Gruppe von Hille Heineke, die ein Schwarzlichtschauspiel, das unter Wasser spielte, vorbereitet hatte. Die Gruppe von Janine Dittmeyer zeigte humorvoll gestaltete Szenen aus dem Schulalltag. Agiert wurde hauptsächlich mit Hula-Hoop-Reifen.

Tücher nutzte hingegen die Gruppe von Nadine Klöhn. Sie stellte, begleitet von Antonio Vivaldis gleichnamiger Musik, die „Vier Jahreszeiten“ dar.

Diese Gruppe stellte die vier Jahreszeiten dar. Quelle: Christian Bark

Nebenher entdeckten die Kinder das Jugendzentrum für sich, spielten Tischtennis oder tobten herum. „Das hat sicher vielen Kindern Lust auf den Club gemacht“, stellte Hille Heneke am Ende der Vorstellung zufrieden fest.

