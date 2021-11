Wittstock

Viermal im Jahr laden der Verein christlicher junger Menschen (CVJM), die landeskirchliche Gemeinschaft sowie die evangelische Kirchgemeinde in Wittstock zum Veranstaltungsformat „Kidstime“. „Das gibt es schon seit über acht Jahren, um Vordergrund steht, dass wir gemeinsam Spaß haben und etwas lernen wollen“, sagte CVJM-Jugendreferentin Ulrike (Ule) Pietrusky.

Am Samstag fand die letzte Kidstime für dieses Jahr statt. Thematisch ging es um die spielerische Erkundung von Wittstocks größtem Gotteshaus, der Marienkirche. Mit dem Bau des westlichen ältesten Teils wurde bereits Mitte des 13. Jahrhunderts. „Die Kirche misst vom Turm bis zum Ostgiebel etwa 64 Meter“, erklärte Max Zimmermann.

Zur Galerie Beim Veranstaltungsformat Kidstime erkundeten 16 Kinder und Jugendlichen am Samstag die Wittstocker Marienkirche.

Der 19-Jährige ist von Anfang an bei Kidstime dabei und macht seit zwei Jahren als Betreuer der Veranstaltung mit. „Ganz einfach weil es mir Spaß macht“, sagte er. Fast genauso hoch erstreckt sich übrigens der monumentale Turm.

Der misst nach zahlreichen Bränden im 17. Jahrhundert heute nur noch 68 Meter. „Er war aber mal 122 Meter hoch“, bemerkte Gemeindemitglied Elke Mittelstädt. Eine an der Westseite des Turms zugemauerte Öffnung zeigt, wo damals die Glocken hineingehievt worden waren. Durch eine Öffnung in der Zwischendecke können die Glocken mittlerweile von innen in den Turm gezogen werden.

Heide Schütt und Elke Mittelstädt spielten das Kidstimelied, Quelle: Christian Bark

Viele der Kinder waren schonmal in St. Marien, andere hingegen noch nicht. „Die Menschen haben Kirchen errichtet, um Gott näher sein zu können“, erklärte Ule Pietrusky.

Gewölbehöhe mit Luftballons gemessen

Mittels zweier Luftballons maßen die Kinder, wie hoch sich das Kirchengewölbe erstreckt. Die Ergebnisse lagen zwischen 12 und 13 Metern, tatsächlich sind es 14 Meter, wie Max Zimmermann verriet.

Für die Erkundung der Orgel war am Samstag keine Zeit. „Das machen wir aber bestimmt ein anderes Mal“, sagte Ule Pietrusky. Dafür warfen alle einen Blick in die ab 1484 errichtete Nordkapelle. Diese hatten laut Elke Mittelstädt Wittstocker Bürger nach unterlegenem Streit mit dem Havelberger Bischof um Mühlen vor der Stadt errichten müssen. Das historische Taufbecken darin wird heute nicht mehr verwendet.

Das Taufbecken zeigt Johannes den Täufer. Quelle: Christian Bark

Ganz neu im Interieur der Kirche sind seit 2019 die Figuren des Adams und er Eva. „Sie sind nackt, wie die Menschen, die nach dem Tod alles irdische vor Gott zurücklassen müssen“, erklärte Pfarrersfrau Heide Schütt.

Nächste Kidstime wohl im März 2022

Mit Blick auf florale Elemente in einem Fenster zur Ostseite verteilte sie Brot und Weintrauben an die Kinder. Diese Elemente hatten auch während der Öffnung der Kirche zur Landesgartenschau (Laga) 2019 im Mittelpunkt der Präsentation gestanden.

Mit Luftballons maßen die Gruppen die Höhe des Gewölbes. Quelle: Christian Bark

Damals hatte die Kirche einen Besucherrekord von mehr als 66 000 Gästen verbuchen können. 5542 Besucher waren es im vergangenen Jahr gewesen, bis Mitte Oktober dieses Jahres waren 3683 Besucher gewesen.

Der spätgotische Altar ist laut Ule Pietrusky der Maria, Mutter Gottes, gewidmet. Wie die Kinder richtig erkannten, zeigt das Schmuckstück auch Gewölbe, die der Marienkirche ähneln. Für die Kinder ging die Entdeckungstour nach zwei Stunden vorüber. Wann 2022 die erste Kidstime locken wird, konnte Ule Pietrusky mit Blick auf die Corona-Lage noch nicht sagen. „Ich hoffe mal Ende März“, so die Jugendreferentin.

Von Christian Bark