Dieses nagelneue Lehrbuch ist für Mädchen und Jungen in Brandenburg. Doch bei der Übergabe der ersten Plattfibel im Land blieben die Kinder Anfang August im Landtag in Potsdam außen vor. Wegen der Corona-Krise erfolgte die öffentliche Präsentation nur im kleinen Kreis. Die Kinder hatten vorab Laternen mit plattdeutschen Sprüchen gestaltet und diese stellvertretend zur Veranstaltung geschickt.

Nun arbeitet auch die Kinnerschool in Sewekow mit dieser Plattfibel. Heidi Schäfer trommelt seit zwölf Jahren einmal wöchentlich in die alte Dorfschule des Ortes. Dort drücken derzeit acht Mädchen und Jungen im Alter von vier bis zwölf Jahren die Schulbank und lernen Plattdeutsch. Mit der Plattfibel halten die Kinder erstmals ein eigenes Lehrbuch in der Hand.

Plattfibel hat Kinder ab dem Lesealter dritte Klasse zur Zielgruppe

„Das Buch ist für Kinder ab dem Lesealter dritte Klasse gedacht“, sagt Heidi Schäfer. Doch auch der vierjährige Johann als Jüngster in der Kinnerschool erhielt das Lehrbuch. „Er ist pfiffig und hat eine sehr gute Auffassungsgabe, das eine oder andere kann er dann auch schon darin kennenlernen“, sagt Heidi Schäfer.

Der vier Jahre alte Johann schleicht sich als Maus bei dem Märchen „Dat Rübchen“ heran. Quelle: Christamaria Ruch

Nach fünf Monaten Corona-Zwangspause das erste gemeinsame Treffen der Kinnerschool

Anfang September ging die Kinnerschool erstmals seit März wieder in voller Besetzung über die Bühne. „Wegen der Corona-Krise fiel der Unterricht bei uns längere Zeit aus und dann hatte ich mich immer nur mit einzelnen Kindern getroffen“, sagt Schäfer. Das Wiedersehen in ihrem Garten fand nun verständlicherweise in einer mehr als aufgeweckten Atmosphäre statt. „Einige Kinder haben sich lange nicht gesehen, da merke ich den Nachholbedarf“, sagt Heidi Schäfer. Von ihrem Plan, schon mal gemeinsam in die Plattfibel zu sehen, rückt sie daher ab. Aber die sieben Jahre alte Fine, die elfjährige Imme und Hagen (8) setzen sich dennoch kurz zusammen und blättern in dem druckfrischen Buch.

Brandenburger Plattsprecher arbeiteten drei Jahre an der Fibel

„Drei Jahre haben die Plattsprecher in Brandenburg an der Fibel gearbeitet“, sagt Heidi Schäfer. Auch die Frauen und Männer vom Volkshochschul-Stammtisch für Niederdeutsch in Wittstock unter Schäfers Leitung wirkten dabei mit. Ingrid Meckelburg und Heidi Morling gehören dazu und haben als Autoren der Plattfibel ihre Spuren hinterlassen. Herausgeber dieses Lehrbuches ist der Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg.

Die erste Auflage ist fast vergriffen

Das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport förderte das Vorhaben. Das Prignitzer und Uckermärkische Platt ist in der Fibel farblich hervorgehoben. Die beiden Geschwister Klara und Max sind die Hauptfiguren in der Fibel und begleiten die Kinder durch das Lehrbuch. Die erste Auflage in Höhe von 500 Stück ist fast vergriffen. Eine weitere Auflage soll laut Schäfer in Auftrag gegeben werden. „ Mecklenburg-Vorpommern hat auch Interesse an der Fibel und möchte sie übernehmen“, so Heidi Schäfer. Eine Anfrage beim Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg liegt bereits vor.

Plattdeutsch wird spielend vermittelt

Das Märchen „Dat Rübchen“ gehört seit zwei Jahren zum Repertoire der Kinnerschool. Da immer wieder neue Kinder dazukommen und ältere nach der sechsten Klasse den plattdeutschen Unterricht beenden, probt Heidi Schäfer „Dat Rübchen“ regelmäßig in neuer Besetzung.

Die elfjährige Imme lernt seit sieben Jahren Plattdeutsch. Sie ist bei dem Klassiker „Dat Rübchen“ die Erzählerin und zeigt, was sie in der niederdeutschen Sprache alles drauf hat. Quelle: Christamaria Ruch

„Dat Rübchen“ ist ein Klassiker und egal ob das Stück hoch- oder niederdeutsch auf die Bühne gebracht wird, sorgt es immer wieder für Schmunzeln. Seit Generationen ziehen und zerren die Familienmitglieder an der Rübe und verzweifeln daran. Bis die Maus kommt und sich als das Zünglein an der Waage erweist.

Kinder sehen sich erstmals wieder

Doch bei der ersten Kinnerschool in voller Besetzung läuft die Probe aus dem Ruder. Egal ob Marcel den Großvater spielt oder Johann als Maus sich heranschleicht, fast alle in der Gruppe sind mehr als ausgelassen.

Geschafft: Mit vereinter Kraft haben die Mädchen und Jungen am Rübchen gezogen und aus dem Boden herausgeholt. Heidi Schäfer (M.) fiebert mit. Quelle: Christamaria Ruch

Mit vereinter Kraft kommt dat Rübchen endlich aus dem Boden und die Kinder purzeln durcheinander. Die Eltern im Publikum haben ihre Freude.

Wiedersehen wird mit Appelkoken gefeiert

Derweil laufen bei Ingrid Meckelburg die Fäden in der Bäckerei zusammen. Auf einer großen Tafel steht in niederdeutscher Sprache das Rezept für einen Appelkoken (Apfelkuchen). „Bei unserem ersten gemeinsamen Wiedersehen soll es natürlich auch festlich zugehen“, sagt Heidi Schäfer. „Alle haben fleißig mitgemacht, die Zutaten abgewogen und verrührt, Äpfel geschält und zerteilt“, sagt Ingrid Meckelburg. Und: „Die Rolle des Vorkosters war am meisten begehrt.“

