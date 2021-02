Wittstock

Im Wittstocker Kino „Astoria“ bleibt seit November des vergangenen Jahres die Leinwand wieder dunkel. Es ist die zweite coronabedingte Zwangspause für das Lichtspieltheater und trifft die Betreiber hart. „Es gibt schon Gerüchte, wir würden nicht wieder aufmachen“, sagt Kinobetreiber Najden Terzijski.

Das stimme aber nicht. Das Astoria gebe den Mut und die Hoffnung auf baldige Öffnung nicht auf. In Wittstock ist das Kino außerdem beliebter Veranstaltungsort für Konzerte und Kabarett. All das hat es zuletzt nicht oder nur in minimierter Form geben können.

Im Kino galten auch vor dem Lockdown Abstands- und Hygieneregeln. Quelle: Christian Bark

„Die Kinosäle haben teils nur mit einem Viertel ihrer Kapazitäten belegt werden können“, berichtet Najden Terzijski. Um Abstände zu wahren, seien Plätze und ganze Reihen freigelassen und abgesperrt gewesen. Es habe einen gesonderten Ein- und Ausgang gegeben, im ganzen Haus, bis auf den Plätzen, hatten Besucher Masken tragen müssen.

Das Astoria-Team war im Sommer 2020 kreativ geworden und hatte mit einer großen aufblasbaren Leinwand Freilicht- und Autokino in der Region anbieten können. Obwohl die Möglichkeit schon etwas früher dagewesen war, hatte das Astoria erst Anfang Juli wieder eröffnet und war damit einer bundesweiten Absprache der Kinos nachgekommen.

„Es bringt nichts, wenn jedes Bundesland sein eigenes Ding macht“, erklärt Najden Terzijski. Auch für die Verleiher mache so ein Flickenteppich keinen Sinn. Die Folge wäre, dass kaum noch neue Filme gezeigt werden könnten.

Hinzu komme, dass viele Leute bis zum zweiten Lockdown nicht mal gewusst hätten, dass das Kino wieder geöffnet ist. „Das hat den Anlauf besonders schwer gemacht“, so der Kinobetreiber. Außerdem hätten sich Besucher wegen der Pandemie auch nicht getraut, ins Kino zu kommen.

Kinos fordern Stufenplan zur Wiedereröffnung

Das Astoria-Team will zeigen, dass Wittstocks Kino noch da ist. Deshalb beteiligt es sich am Sonntag am bundesweiten Aktionstag „Kino leuchtet“. Damit ist es eines von über 300 Kinos in Deutschland, die ihre Häuser in besonderer Beleuchtung erstrahlen lassen wollen.

Initiator ist die AG Kino-Gilde. „Gerade in einer Krise wie jetzt können die Kinos risikoarme Orte der Begegnung und der Alltagskultur sein“, sagt der AG-Vorsitzende Christian Bräuer. Die Filmtheater wollten ihren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten.

„Gemeinsam Kultur zu erleben, ohne sich zu nahe zu kommen, ist ein solcher Beitrag“, betont er. Die Politik habe es jetzt in der Hand, gemeinsam mit den Kulturorten mit einer weitsichtigen Öffnungsstrategie ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.

Der Sonntag ist bewusst gewählt worden, als Vorabend der für die Fachwelt virtuell stattfindenden Berlinale. Die AG pocht darauf, dass Kinos bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz als Kultureinrichtungen einen vernünftigen Platz in einem Stufenplan bekommen.

Unterstützt wird die Aktion von #zurückinskino, einer Initiative von Kinobetreibern zur Sammlung und Adaption kreativer, digitaler und analoger Marketingideen von Kinos für Kinos. Das Astoria hat bereits den roten Teppich ausgerollt. Ab 18 Uhr geht es am Sonntag los.

Dabei sollen Trailer für neue Filme und Kurzfilme über den Kinohof flimmern. „In dieser Zeit könnt Ihr Euch im Kino mit Popcorn und Nachos für zuhause eindecken. Also macht mit und setzt mit uns gemeinsam ein Zeichen“, lädt Najden Terzijski ein.

Von Christian Bark