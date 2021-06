Berlinchen

“Grundgesetz zu verschenken“ – ein auffälliges Schild mit dieser Aufschrift prangt an einem Haus in Berlinchen. Das ist wörtlich zu nehmen. In einer Plastikdose am Eingang finden sich tatsächlich mehrere kleine weiße Büchlein mit grauem Bundesadler auf dem Titel, den Farben Schwarz-Rot-Gold darunter sowie dem Schriftzug „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“.

„Nehmen Sie sich ruhig eines heraus“, sagt Kira Gedik. Die Aktion mit dem Grundgesetz ist ihre Idee. Jeder, der möchte, kann sich ein Exemplar aus der Box nehmen – kostenlos. Denn genau dafür sind die Bücher da.

Freiheitsrechte nur ganz pauschal

„Ich dachte mir, es wäre ganz gut, das Grundgesetz mal zu lesen“, sagt sie. Denn gerade in der jetzigen Corona-Zeit werde oft nur pauschal von Grund- oder Freiheitsrechten geredet. „Viele sagen, es gebe eine Krise der Demokratie, andererseits sind mit Corona viele Leute überhaupt erst mit dieser Thematik in Berührung gekommen. Um das alles zu verstehen, muss man das Grundgesetz kennen.“

Die kleinen Bücher liegen in einer Box bereit. Quelle: Björn Wagener

Also besorgte sie sich ein Exemplar – und fand die Lektüre so spannend, dass sie sich dachte: „Das könnte auch andere Leute interessieren.“ So entstand die Idee mit der Box.

300 Exemplare schon verteilt

Hinter der Aktion stecke keine politische, sondern höchstens eine bildungspolitische Absicht, sagt Kira Gedik. Und die Aktion kommt

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland legt fest, welche Rechte jeder Mensch und Staatsbürger gegenüber den Trägern der Hoheitsgewalt hat. Der Parlamentarische Rat arbeitete des Grundgesetz iaus. Es trat am 24. Mai 1949 in Kraft. Das Grundgesetz ist seither rund 60 Mal geändert worden. 1949 bestand es aus der Präambel und 146 Artikeln. Heute sind es 202.

an. Es gibt sie seit Anfang Mai 2020. In dieser Zeit verteilte Kira Gedik so schon rund 300 Exemplare. Sie legt in der Box immer wieder frische Exemplare nach. Zu beziehen sind sie kostenlos über die Bundeszentrale für politische Bildung. „Ich muss nur die Versandkosten zahlen. Das übernehme ich gern.“

Altes Haus als Projekt

Kira Gedik stammt aus Oldenburg. Die diplomierte Sozialarbeiterin und Praxisforscherin in Sozialer Arbeit und Pädagogik saniert mit ihrem Mann Markus seit rund drei Jahren ein altes Haus in Berlinchen, das früher einmal aus einer Molkerei, einer Mühle und einem Stall bestand. Seit sie im Eingangsbereich das Grundgesetz verteilt, habe sie schon viele Leute kennengelernt, auch Urlauber. „Man kommt dann ins Gespräch.“

Als sie mit der Aktion begann, fand sie, dass in den Medien oft „nur langweiliges Zeug publiziert wurde. Angst, Angst, Angst – aber gibt es da noch was, interessante Erkenntnisse vielleicht? Die hätte ich dann gern.“ So sehr Schutzmaßnahmen vor dem Virus richtig seien, müsse aber darauf geachtet werden, dass auch schnell wieder alles geöffnet wird, sobald es möglich ist. „Wir möchten ja alle unsere Rechte wiederhaben.“

Von Björn Wagener