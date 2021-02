Papenbruch

Seit mehr als einem Jahr steht in der Straße Am Schulberg in Papenbruch Bauland zum Verkauf. Anfangs entwickelte sich ein Wettlauf um die Grundstücke, doch das ist längst Geschichte. Die Sache entwickelt sich anders als gedacht.

„Fünf Interessenten haben sich vor einem Jahr gemeldet“, sagt Pfarrer Berthold Schirge von der Kirchengemeinde Papenbruch auf MAZ-Anfrage. Diese ist Eigentümer des Baulandes. „Ende Januar haben wir nun das erste Grundstück verkauft“, sagt Schirge. Nach wie vor gibt es die vier weiteren Interessenten aus dem vergangenen Jahr – aber niemand von ihnen hat weitere Vorstöße unternommen.

Kirchengemeinde Papenbruch bietet Bauland an

„Niemand hat sein Interesse zurückgezogen, aber alles andere ist offen“, so Schirge. Damit meint er weitere Gespräche, um den Kauf voranzubringen. Am Schulberg stehen insgesamt gut 7500 Quadratmeter Bauland zur Verfügung. Das Areal bietet Grundstücke in der zweiten Reihe – sie verlaufen parallel zur Dorfstraße. Der Platz reicht für sechs bis acht Grundstücke. Wobei sich nun das noch offene Bauland um die bereits verkaufte Fläche reduziert. Zu der Grundstücksgröße, die jetzt den Eigentümer gewechselt hat, macht Berthold Schirge aus Datenschutzgründen keine Angaben.

Ursachenforschung für das verhaltene Interesse

Die Ursachenforschung, warum trotz großer Nachfrage nach Bauland in der Region kaum Dynamik in diesem Fall zu beobachten ist, geht vor allem in eine Richtung. „Die Corona-Krise hat auch vieles ausgebremst“, sagt Berthold Schirge und sucht nach Erklärungen für das unerwartet zögerliche Verhalten der Interessenten.

Pfarrer Berthold Schirge. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Verkauf wird vor Erbaupachtvertrag favorisiert

Zur Erinnerung: Seit 2010 verzeichnete die Kirchengemeinde Papenbruch immer wieder Anfragen nach diesem Bauland. Über das für Kirchengemeinden übliche Erbbaupachtrecht kam allerdings kein Vertrag zustande. Somit verhandelte der Gemeindekirchenrat (GKR) Papenbruch auch mit der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). In diesem Zuge holte der GKR vor mehr als einem Jahr die Zustimmung für den Verkauf des Baulandes. Ortsvorsteher Marcel Wildebrandt sieht ähnlich wie Berthold Schirge in der Corona-Krise eine Ursache für das passive Verhalten der Interessenten. „Niemand weiß doch so richtig, wie sich alles weiterentwickelt“, sagt er.

Von Christamaria Ruch