Wittstock

Es ist eine kraft- und zeitraubende Arbeit: Zentimeter für Zentimeter geht es im Kirchturm nach oben. Vier Männer ziehen gleichzeitig an einer Kette – jeder von ihnen steht auf einer anderen Etage. Alle Etagen verfügen über entsprechende Öffnungen. Gemeinsam bringen sie mit einem Flaschenzug die gut drei Tonnen schwere Apostelglocke in der St.-Marien-Kirche in Wittstock in sehr kleinen, aber regelmäßigen Schritten ans Ziel.

Zehn Zentimeter in einer Minute

Eine extreme Untersetzung sorgt dafür, dass das Gewicht von den Männern überhaupt bewegt

Die Glocke auf ihren ersten Metern nach oben. Quelle: Björn Wagener

werden kann: In jeder Minute des Ziehens hebt sich das große Stück Historie aus Kupfer und Zinn etwa zehn Zentimeter. Rund 40 Höhenmeter müssen so überwunden werden. Die Ketten des Flaschenzuges tragen bis zu fünf Tonnen. Sie sind also längst nicht an ihrer Belastungsgrenze. Aber die Länge ist fast ausgereizt. „Maximal 45 Meter sind möglich“, sagt Hartmut Barthel, einer der Mitarbeiter der Heidenauer Glockenläute- und Elektroanlagen-Gesellschaft, die die Glocke nach oben befördern. Eine Minute ziehen, drei Minuten Pause. So etwa ist der Rhythmus.

Die Apostelglocke wurde im Jahr 1700 eingeweiht. 1942 musste sie Kriegszwecken zugeführt werden, tauchte aber 1948 in Berlin wieder auf. Sie hat einen unteren Durchmesser von etwa 1,70 Metern und ist damit die größte Glocke in der St.-Marien-Kirche. Zwar war einst die Sturmglocke mit rund fünf Tonnen Gewicht noch mächtiger, aber sie ging im Zweiten Weltkrieg verloren.

Riss in der Glocke entstand im Jahr 2000

Die Apostelglocke schweigt schon lange. Am Karfreitag des Jahres 2000 reißt sie. Der etwa einen

Hier wird die Apostelglocke wieder platziert. Quelle: Björn Wagener

Meter lange Querriss am unteren Rand kann erst in diesem Jahr repariert werden – mit Mitteln der Städtebauförderung. Eine Spezialfirma in den Niederlanden übernimmt diese Arbeit. Dazu aber muss die Glocke vom Joch demontiert, geschwenkt und herabgelassen werden – auf die gleiche Art und Weise wie sie nun wieder hinaufbefördert wird.

Etage für Etage geht es im Schneckentempo nach oben. Den untersten Abschnitt empfindet Hartmut Barthel als schwieriger. „Wenn man sieht, wie sie sich bewegt, ist es besser“, sagt er.

Langwierige und anstrengende Arbeit

Trotzdem bleibt es eine langwierige und schweißtreibende Arbeit. Wie lange es dauern wird, bis die Glocke eben angekommen ist, lässt sich am Dienstagvormittag kaum abschätzen: „Heute“, sagt Hartmut Barthel nur.

Pfarrer Hans-Christoph Schütt, der das Prozedere zeitweise verfolgt, fällt dabei eine andere Glockenhebe-Aktion zu DDR-Zeiten in Gruhno bei Doberlug-Kirchhain ein. „Da ging es um eine 300 Kilo schwere Glocke. Sie wurde einfach an der Außenwand hinauf gezogen, und nur eine alte Matratze war als Schutz angebracht worden“, erzählt er.

Altes Joch kommt wieder zum Einsatz

Wenn die Apostelglocke ihren Bestimmungsort erreicht hat, wird das Joch in Position gebracht. Die Jahrhunderte alte Aufhängung aus Kreuzholz soll die Glocke auch künftig tragen. Entsprechende Berechnungen hatten zuvor ergeben, dass sie dazu in der Lage ist. Architekt Thomas Kannenberg sah sich am Dienstag ebenfalls auf der Baustelle um und war mit dem Ablauf zufrieden.

Die Männer der Heidenauer Firma gehen davon aus, dass die Arbeiten noch einige Tage in Anspruch nehmen werden, denn es müssen noch diverse Teile an der Aufhängung aufgearbeitet werden.

Von Björn Wagener