Kita Rittersporn lud zum Tag der offenen Tür

Sie ist eine von zwei Kitas in freier Trägerschaft in Wittstock – und ihre Plätze sind begehrt. Dennoch lud die Kita Rittersporn am Samstag wieder zum Tag der offenen Tür für interessierte Eltern. „Wir verbinden das seit drei Jahren mit einem kleinen Adventsmarkt“, sagte Kitaleiterin Christine Weinz.

42 Plätze gibt es in der Einrichtung, wobei die Kapazität laut Christine Weinz ausgelastet ist. „Es gibt eine Warteliste“, erklärte sie. In den vergangenen Jahren sei die Kita um zehn Plätze erweitert worden ist. Sechs Erzieher kümmern sich um Kinder, die das erste Lebensjahr überschritten haben.

Eltern, Erzieher und Kinder haben am Samstag einen kleinen Adventsmarkt in der Kita Rittersporn gestaltet. Er war zugleich Tag der offenen Tür.

Die Kita legt Wert auf die Montessori-Pädagogik. „Wir holen die Kinder da ab, wo sie sind“, so die Leiterin. Sie könnten den Tag selbst gestalten, würden aber in Sprache, Mathematik, Handwerk und Naturkunde geschult.

Paul (v. l.), Lore und Merle boten Crêpes und Kakao an. Quelle: Christian Bark

Wichtig ist der Kita die Einbeziehung der Eltern. Ob zum gemeinsamen Arbeitseinsatz oder eben zum Adventsmarkt. Und so waren zahlreiche Eltern wieder mit Ständen auf dem Gelände vertreten. So etwa Silke und Konradin Huber aus Maulbeerwalde. Ein Kind des Paares besucht die Kita. Sie boten an dem Nachmittag selbstgemachte Salben und Seifen aus Honig und Weihrauch an.

Selbstgemachtes Kunsthandwerk wie Keramik und Karten bot auch Susann Wacker an. Auch Externe wie etwa Imkerin Katrin Friedemann aus Blandikow waren mit Produkten vertreten. An anderen Ständen waren die Kinder fleißig und boten kandierte Äpfel oder Punsch an.

Von Christian Bark