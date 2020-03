Stadt verkündet finanzielle Entlastungen

Wittstock

Die Stadt Wittstock will Eltern und Gewerbetreibende angesichts der Corona-Krise finanziell entlasten. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Gehrmann am Donnerstag. Hier ein Überblick über die neuen Regelungen:

Vorerst keine Kita-Gebühren

Die Kita-Gebühren werden zunächst bis Ende April ausgesetzt. Bis dahin müssen keine Beiträge gezahlt werden. Das betrifft alle Eltern, die einen Betreuungsvertrag für ihre Kinder mit einer städtischen Kita haben. Wie ab Mai weiter verfahren wird, darüber werde aufgrund der dann herrschenden Lage entschieden.

Für Gewerbetreibende kann die Zahlung von Abschlägen für Wasser und Abwasser bis Ende Mai ausgesetzt werden. Das ist möglich, wenn die Unternehmen eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: Der Geschäftsbetrieb wird aufgrund von Kurzarbeit nur eingeschränkt fortgeführt; der Betrieb wurde aufgrund einer Allgemeinverfügung von Bund, Land oder Landkreis vorübergehend geschlossen oder der Betrieb wird mangels Mitarbeiter freiwillig geschlossen.

Ein Antrag ist nötig

Um das Aussetzen der Gebührenabschläge für den genannten Zeitraum bewilligt zu bekommen, genüge ein kurzer formloser Antrag, der per E-Mail an den Wasser- und Abwasserverband gerichtet werden kann (siehe unten).

Der Haushalt der Stadt Wittstock wurde in dieser Woche mit einer Eilentscheidung des Bürgermeisters und des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Burkhard Schultz, auf den Weg gebracht. Das soll rasche Ausschreibungen und Vergaben von Bauleistungen an Firmen ermöglichen und so der Wirtschaft helfen. Ursprünglich sollte der Haushaltsplan erst am 1. April von den Stadtverordneten beschlossen werden. Dieser Sitzungstermin entfällt. Für weitere erforderliche Beschlüsse – unter anderem Grundstücksangelegenheiten – befänden sich Eilentscheidungen in der Vorbereitung.

Täglich um 8 Uhr Lagebesprechung

Die Stadt lädt täglich um 8 Uhr zu einer Lagebesprechung rund um die Corona-Krise ins ehemalige Bahnhofshauptgebäude in Wittstock ein. Vertreter verschiedenster Einrichtungen besprechen dort aktuelle Entwicklungen oder Probleme und mögliche Konsequenzen.

Bürgermeister Gehrmann weist darauf hin, dass sich die Einwohner auf der Website der Stadt (www.wittstock.de) jederzeit über neue Entwicklungen rund um Auswirkungen der Corona-Krise auf die Lebensqualität informieren können. „Ein Großteil der Fragen von Anrufern beziehen sich zurzeit auf das Coronavirus“, sagt Stadt-Sprecher Jean Dibbert.

Enger Kontakt zur Wirtschaftsförderung

Die Verwaltung stehe zudem in enger Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung des Landes, um gegebenenfalls neue Überbrückungsregelungen rasch umzusetzen. „Vielleicht kann der regionale Stromversorger in diesen Tagen ebenfalls darüber nachdenken, Abschlagszahlungen auszusetzen“, sagt Gehrmann. Es müsse alles getan werden, um vorrangig diejenigen zu entlasten, die aufgrund der Corona-Krise zurzeit keine Einnahmen haben.

Und: „Wir brauchen mehr Kreativität bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen“, sagt Gehrmann und blickt dabei auf jene Branchen mit den meisten Kundenkontakten – etwa im Gesundheits- oder Dienstleistungsbereich oder auch im Einzelhandel.

Der Antrag auf Aussetzung der Gebührenabschläge für Wasser und Abwasser kann per E-Mail gerichtet werden an: info@wav-wittstock.de. Auch kann die Telefonnummer 03394/4 76 00 genutzt werden.

Von Björn Wagener